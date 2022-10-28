Играть против друзей: капитан и тренер сборной по регби провели предматчевую пресс-конференцию в Волгограде

В Волгограде сегодня, 28 октября, прошла предматчевая пресс-конференция главных тренеров и капитанов команд перед завтрашней игрой между сборной России и сборной клубов PARI Чемпионата России по регби. Как сообщает ИА «Высота 102», обе команды настроены на зрелищную игру. Тренер сборной России по регби рассказал, в какой форме находятся игроки и кого болельщикам не удастся увидеть на поле.





По словам капитана сборной России по регби Дмитрия Герасимова, игроки команды настроены показать качественную игру.

– Волгоград – новый регион для регби, нам будет важно показать красивую и качественную игру, чтобы вселить в сердца новых болельщиков к этому виду спорта, – говорит Герасимов. – Возможно, у нас есть усталость от длинного сезона. Но когда ты надеваешь форму сборной России, она исчезает. Завтра мы выйдем играть против друзей из ЮАР. Хотим, в первую очередь, выиграть, а также показать качественную и взрослую игру. Мы уже играли на многих стадионах, построенных к Чемпионату Мира по футболу. Я увидел много рекламы матча в городе, думаю, что завтра будет много болельщиков. По поводу организации – никаких вопросов, у нас отличная база, хорошие условия, всё на высшем уровне, ничего больше нам не нужно.

Тренер сборной России Александр Первухин заявил на пресс-конференции, что игроки находятся в хорошей физической форме, не смотря на отыгранные в сезоне матчи.

– Надо отдать должное ФРР, что она пошла на такой шаг и организовала финальную часть сезона. Хочу поблагодарить наших легионеров, на протяжении не одного сезона эти игроки очень сильны и повышают уровень российского чемпионата. Сейчас хотелось бы сказать им спасибо. Ребята без каких-либо колебаний и сомнений и завтра будут представлять команду, – прокомментировал тренер сборной. – Это очень сильный коллектив. Игроки приехали после ключевых матчей, заключительных туров чемпионата или финала PARI Кубка России по регби. Они выплеснули там немало эмоций. С физической формой нет никаких проблем, игра будет на встречных курсах, если не помешает погода. Команда в хорошей форме и с настроением, а также с желанием победить.





Первухин также сообщил, что из заявленного состава не смогут принимать в матче участие несколько игроков.

– Прожив достаточно серьезную тренерскую жизнь, не помню, чтобы сидел безмятежно, и за день до матча у меня всё было идеально. Конечно, жаль, что из-за травм не будет Давыдова, Гресева, Симпликевича, Гаргалыка. Порядка 5-6 человек из тех, кого я представлял в этой команде, не будет. На первой же тренировке у меня получилось два ровных коллектива. Желание и форма есть у всех, нет ни одного регбиста, кто выпал бы из процесса.





Напомним, матч стартует 29 октября на стадионе «Волгоград Арена» в 14.00. В продаже еще есть свободные билеты!

На официальном сайте мероприятия билеты на матч между сборной России по регби и «Барбарианс» можно купить со скидкой 20% от 130 рублей. Для групповых заявок (от 5 человек) предусмотрен дополнительный дисконт.







