В Волгограде мужчине разбили голову из-за криков во дворе

Происшествия 28.10.2022 12:07
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28.10.2022 12:07
Полицейские задержали 19-летнего жителя Волгограда, который из-за шума во дворе избил 32-летнего мужчину. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадавший поступил этой ночью в больницу с многочисленными травмами головы. Медики уведомили об этом полицию.
Установлено, что подозреваемый, который ранее был неоднократно судим, избил волгоградца ночью во дворе дома в Красноармейском районе. Он задержан.
- В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что поздним вечером, находясь в квартире по месту жительства, услышал под окном громкие крики. Сделав несколько замечаний, он вышел во двор многоквартирного дома, где в ходе возникшего конфликта нанес потерпевшему многочисленные удары, - рассказали в главке.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
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