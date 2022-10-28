В Волгограде мужчине разбили голову из-за криков во дворе









Полицейские задержали 19-летнего жителя Волгограда, который из-за шума во дворе избил 32-летнего мужчину. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадавший поступил этой ночью в больницу с многочисленными травмами головы. Медики уведомили об этом полицию.

Установлено, что подозреваемый, который ранее был неоднократно судим, избил волгоградца ночью во дворе дома в Красноармейском районе. Он задержан.

- В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что поздним вечером, находясь в квартире по месту жительства, услышал под окном громкие крики. Сделав несколько замечаний, он вышел во двор многоквартирного дома, где в ходе возникшего конфликта нанес потерпевшему многочисленные удары, - рассказали в главке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.



