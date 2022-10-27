Происшествия

Продавец 64 телефонов обманул волгоградца на 2,5 млн рублей

Происшествия 27.10.2022 18:26
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27.10.2022 18:26



Житель Волгограда потерял 2,5 миллиона рублей, которые перевел в качестве оплаты за партию дорогих гаджетов.  Как сообщили в УМВД Волгограда, 54-летний безработный волгоградец увидел рекламу о продаже дорогостоящих мобильных телефонов по выгодной цене.
- Мужчина созвонился с продавцом, который сообщил, что при покупке крупной партии гаджетов, гарантирована хорошая скидка. Выгодная сделка заинтересовала покупателя, и он решил приобрести 64 телефона, - рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ – «Мошенничество». Злоумышленника ищут. 

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