Продавец 64 телефонов обманул волгоградца на 2,5 млн рублей

Происшествия 27.10.2022 18:26
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27.10.2022 18:26
Житель Волгограда потерял 2,5 миллиона рублей, которые перевел в качестве оплаты за партию дорогих гаджетов. Как сообщили в УМВД Волгограда, 54-летний безработный волгоградец увидел рекламу о продаже дорогостоящих мобильных телефонов по выгодной цене.
- Мужчина созвонился с продавцом, который сообщил, что при покупке крупной партии гаджетов, гарантирована хорошая скидка. Выгодная сделка заинтересовала покупателя, и он решил приобрести 64 телефона, - рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ – «Мошенничество». Злоумышленника ищут.
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