



Управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») провела исследование, которое выявило основные отличия российских и американских рантье-фондов с точки зрения налогообложения, формы и размера регулярных выплат. Также сравнительный анализ определил ряд международных практик, которые имеет смысл перенять отечественным фондам.

Согласно результатам исследования УК «Открытие», основные различия между российскими и американскими фондами лежат в законодательной плоскости и связаны с организационной формой, налогообложением и источниками выплат.

Так, в США по общему правилу все фонды не просто могут, а обязаны регулярно выплачивать доход от инвестиций. Такие фонды организованы как юрлица, а, следовательно, поступления от активов облагаются налогом по ставке 25– 50%. Поэтому клиенту промежуточный доход выплачивают напрямую, чтобы он облагался налогом по более низкой индивидуальной ставке физлица (до 15%).

В нашей стране необходимости в такой процедуре нет, ведь ПИФ в России – имущественный комплекс без образования юрлица, и поступления от имущества фонда не облагаются налогом. А при выплате клиенту промежуточного дохода он облагается налогом по ставке физлица — в большинстве случаев это 13 %.

Еще одно отличие – в США выплачиваются не только процентные поступления (дивиденды, купоны и т.д.), как в России, но и прибыль от реализации ценных бумаг, а также часть ранее инвестированных собственных средств пайщиков. Это позволяет, в отличие от российской практики, создавать фонды как с плавающей, так и с фиксированной ставкой (например, 5% годовых).

В США существуют два варианта формы выплат: деньгами или путем автоматического реинвестирования в паи фонда, т. е. покупки дополнительных паев (доход в таком случае инвестор получает только при продаже паев). В России допускается только перечисление денежных средств.

При этом процент регулярных выплат в США скромнее, чем в России. Например, один из крупнейших американских фондов акций демонстрирует уровень промежуточных выплат всего лишь в размере 4,49% годовых. В России дивидендная доходность акций зачастую превышает 10%, а размер купонных выплат по облигациям колеблется в среднем в диапазоне 7–9% годовых, что позволяет рассчитывать на более внушительные выплаты по сравнению с американскими фондами. Однако стоит помнить, что на итоговую доходность инвестиций влияет большое количество факторов, в том числе динамика стоимости пая, индивидуальная ставка налогообложения, валютный курс и т.п.

Артем Ганичев, руководитель направления Управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

– Исследование показало, что главное отличие российских и американских фондов – в том, какую цель преследуют выплаты регулярного дохода. В США эти выплаты, в первую очередь, призваны повысить доходность инвестиций за счет снижения ставки налогообложения. В России смысл таких фондов – обеспечить клиентов реальным денежным потоком, который можно направить как на бытовые нужды, так и на увеличение суммы инвестиций (реинвестирование), в том числе, чтобы создать альтернативу вкладам, акциям с дивидендными и облигациям с купонными выплатами.

По итогам исследования УК «Открытие» определила возможные точки роста индустрии в России. Для стимулирования долгосрочных инвестиций было бы актуально:

· обнулить НДФЛ на промежуточные выплаты или добавить необлагаемый минимум в размере первоначально вложенного капитала (это стало бы отличным дополнением к уже действующей льготе по освобождению дохода в размере до 3 млн рублей в год от НДФЛ при владении паями более 3 лет)

· расширить перечень доходов для выплат, чтобы при необходимости фонды могли перечислять прибыль от продажи ценных бумаг и часть ранее инвестированных средств клиентов (это позволит в том числе создавать фонды с фиксированной ставкой)

Напомним, рантье-фонд — это ПИФ с промежуточными выплатами дохода. Он позволяет получать прибыль не только при продаже паев (как классические фонды), но и от регулярных выплат инвестиционного дохода на банковский счет клиента. Одним из первых розничных открытых фондов с выплатами на российском рынке стал ОПИФ «Открытие – Сбалансированный рантье». Объем привлечений в него уже превысил 1,8 млрд рублей.