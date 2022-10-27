Экономика

В 2022 году в Поволжье Сбер сэкономил 40 тонн бумаги и высадил более 69 тысяч деревьев

Экономика 27.10.2022 12:35
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27.10.2022 12:35


Сбербанк продолжает сокращать использование бумаги в своей работе. Для этого в банке используют электронный документооборот, отказываются от печати чеков в банкоматах, предоставляя их в электронном виде, а большинство финансовых и нефинансовых сервисов Сбера можно оформить онлайн. Благодаря этому за 9 месяцев 2022 года потребление бумаги Сбербанком в регионах Поволжья снизилось на 19%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило сэкономить более 40 тонн бумаги (16,3 тыс. пачек) и сохранить около 1000 деревьев.
 
В рамках своей ESG-политики Сбер реализует программы по компенсации углеродного следа и потребления бумаги. Так акция «Сохраним лес вместе» совместно с экологическим движением «ЭКА» проводится по всей стране уже 2 года. Только в Поволжье за это время было высажено более 69 тысяч деревьев. Кроме того, волонтёры Сбербанка принимают активное участие в крупных федеральных и региональных акциях по посадке деревьев, таких как «Сохраним лес» и «Сад памяти». 

Сбер не только уменьшает потребление бумаги, но и повышает долю её переработки. Только за 9 месяцев 2022 года было сдано почти 143 тонны бумаги и картона, благодаря этому удалось на 142 900 кВт сократить потреблении электроэнергии, а также сохранить более 2,8 тыс. деревьев. Переработка такого количества макулатуры позволила сократить выброс углекислого газа в атмосферу почти на 243 тонны. 
Вместе с тем Сбер предлагаем жителям участвовать в своих программах и вести экологичный образ жизни. Так в Самаре совместно с ГК «ЭкоВоз» реализуется проект Экомобиль, благодаря чему удалось собрать около 500 кг макулатуры. К этому программе подключились уже более 100 детских садов Самарской области. А один из городских пунктов приема находится в Общественном центре Сбера Также контейнеры для приема макулатуры установлены возле офисов банка в Волгограде. 

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Ответственное отношение к экологии не просто современный тренд, а реальная необходимость для сохранения природы. Сбер постоянно внедряет новые технологии, которые позволяют снижать потребление электроэнергии, бумаги, сокращают карбоновый след. Мы всегда открыты и с удовольствием делимся своим опытом с нашими партнерами, предоставляем жителям городов возможности вести экологически осознанный образ жизни, разрабатываем и реализуем совместные экологические программы с органами власти разных уровней. Я уверен, что такой подход позволяет менять отношение общества и бизнеса к экологическим проблемам. Такое тесное взаимодействие очень важно, потому что только совместными усилиями государства, бизнес-сообщества и жителей можно переломить экологическую ситуацию».

Оптимизация бумажного документооборота изменяет и конкретные сервисы Сбера. Кредит можно оформить не только в СберБанк Онлайн, но и в офисе банка прямо на планшете менеджера по продажам. Также сервис «Выписки и справки» в СберБанк Онлайн даёт возможность дистанционно получить в электронном виде наиболее популярные документы: выписки по дебетовой/кредитной карте и вкладу/счёту, реквизиты для перевода, справки об уплаченных процентах, основном долге и доступном остатке, а также сведения для госслужащих. 
Кроме того, в СберБанк Онлайн доступна печать кассовых ордеров по операциям, совершённым в офисе. Клиенты могут просматривать и печатать приходные и расходные кассовые ордера из истории операций.
Оформление ипотеки через сервис «ДомКлик» также не требует бумаги. Заявку и остальные документы можно подать в электронном виде, не посещая офис. 
Безбумажные технологии применяются и во внутреннем документообороте банка. При оформлении на работу новые сотрудники подписывают основную часть документов в электронном виде, а при увольнении вообще все документы можно заверить электронной подписью.

 

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