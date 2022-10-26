Сбербанк запустил автоматическое формирование платёжных поручений в интернет-банке для предпринимателей
Экономика 26.10.2022 11:32
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26.10.2022 11:32
Интернет-банк для предпринимателей СберБизнес научился распознавать рублёвые счета и автоматически формировать платёжные поручения для контрагентов.
Предпринимателю достаточно зайти в раздел «Платёжные поручения» и загрузить в специальную форму счёт на оплату в формате pdf, jpg, jpeg или png. Сервис проанализирует документ и сформирует заполненное платёжное поручение. Останется лишь проверить корректность данных, подписать поручение и отправить его в банк.
Раньше данные приходилось переносить вручную, что занимало много времени и порой приводило к ошибкам. Теперь скорость перевода средств между контрагентами вырастет, а число платежей по неверным реквизитам сократится.
Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:
«Интернет-банк должен быть удобным и интуитивно понятным, чтобы разобраться во всех его возможностях можно было моментально. Именно таким мы создавали СберБизнес и каждый день продолжаем его совершенствовать. Автоматическое распознавание счетов и формирование платёжек сэкономит время наших клиентов, упростит им жизнь и поможет сосредоточиться на развитии бизнеса и других важных вещах».
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