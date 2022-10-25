



C чего начать карьерный путь в агросекторе и как запустить свой стартап, узнали волгоградские студенты 24 октября на форуме «Агротехнологии будущего», организованном Россельхозбанком и Российским обществом «Знание». Этот форум стал первым из пяти в рамках рейса молодежного просветительского проекта «Умный маршрут» по городам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Затем лекторы отправятся в Астрахань, Элисту, Ставрополь и Майкоп.

Брендированный автобус Российского общества «Знание» — символ федерального просветительского проекта «Умный маршрут» — привез сегодня в Волгоград экспертов Россельхозбанка, которые провели для молодежи форум, посвященный трендами инновациям в сельском хозяйстве. Еще одной темой для обсуждения стали возможности карьеры на предприятиях агропромышленного комплекса.

Участники и эксперты форума «Умный маршрут. Агротехнологии будущего» собрались в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете. Кроме того, все желающие могли присоединиться к онлайн-трансляции лекций и мастер-классов на сайте общества «Знание».

На торжественном открытии форума вступила заместитель главы города Волгограда Анна Кувычко.

— Форум «Умный маршрут. Агротехнологии будущего» Российского общества «Знание» – большое событие для Волгограда, и нам очень приятно, что наш любимый город вошел в пятерку городов Южного федерального округа, где проходит этот форум. Совместно с Российским обществом «Знание» мы провели уже значительное количество мероприятий, это тесное, взаимовыгодное сотрудничество ради тех молодых людей, которые живут, мечтают, любят в нашем городе. Сегодняшний форум – это возможность познакомиться с новыми технологиями с одной стороны и получить новые знания, новые компетенции для того, чтобы реализовывать, развивать эти новые технологии на благо жителей города-героя Волгограда, нашего региона и нашей большой страны. Я желаю участникам форума новых открытий, новых побед и выражаю надежду, что мы продолжим сотрудничать с обществом «Знание», — сказала Анна Кувычко.

Участников форума также поприветствовал проректор по научной работе Волгоградского государственного социально-педагогического университета, доктор физико-математических наук, доцент Сергей Глазов:

— У Волгоградского государственного социально-педагогического университета важная миссия – просветительская: сохранение, преумножение культурных, нравственных, научных традиций нашего общества. И в этом направлении мы идем параллельным курсом с Российским обществом «Знание». В 33 педагогических вузах открыты площадки общества «Знание», сегодня вы присутствуете на одной из них. Желаю вам успехов, новых знаний, которые прорастут в ваших сердцах и в будущем помогут в жизни.

Программа началась с вводной лекции «Фермер будущего». Заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любовь Любаева рассказала молодежи, насколько сильно сегодня сельское хозяйство отличается оттого, что было раньше. Благодаря современным технологиям люди уже не работают «по колено в грязи», а, так как развитие АПК неразрывно связано с умными технологиями, фермеры будущего должны обладать компетенциями IT-специалистов.

Управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Элеонора Добровольская дала студентам рекомендации, как строить карьеру в агротехе, и разъяснила, что работа в этой быстро развивающейся сфере требует постоянной прокачки профессиональных и надпрофессиональных компетенций. Ребята познакомились с платформой Россельхозбанка «Я в Агро», где собраны самые разные профессии, курсы, стажировки и учебные заведения для тех, кто хочет связать свою карьеру с сельским хозяйством.

Затем Элеонора Добровольская провела мастер-класс и тренинг-игру «Как пройти собеседование и получить идеальный оффер». Участники разбирались, как показать себя работодателю с лучшей стороны, выявили свои сильные и слабые стороны, спланировали стратегию личного и профессионального развития.

Руководители блока цифровой трансформации «РСХБ-Интех» — директор Вадим Шаробаев и исполнительный директор Антон Агеев — говорили с ребятами об агрономии будущего. Наставники показали, как автоматизация и роботизация в России способствуют переходу к цифровому сельскому хозяйству.

Яркие примеры использования интеллектуальных систем продемонстрировал участникам форума руководитель команды развития технологий искусственного интеллекта, аналитики и цифрового маркетинга, управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Ахтям Давыдов. Молодые люди узнали, как можно выращивать урожай, не выходя из дома, лечить сельскохозяйственных животных с помощью бота и многое другое.

Лидер направления по работе со стартапами, исполнительный директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Наталья Мендус посвятила свою лекцию стартапам в сельском хозяйстве. В России уже создано более 200 агротехнологических стартапов, которые меняют отрасль за счет внедрения искусственного интеллекта, интернета вещей, сбора больших данных. Стартапы стали новым трендом, который будет набирать обороты, и активные творческие люди могут получить поддержку, если у них есть интересные перспективные предложения.

Чтобы показать, как запустить свой проект, Наталья Мендус вместе с куратором проекта «Школа фермера» Жанной Диченко провели мастер-класс «От идеи достартапа», где студенты с помощью инструментов теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и специальных подходов к развитию творческого воображения искали инновационные идеи. В командной работе участники прокачали креативность, подготовились к питч-сессии и представили свои решения на главной сцене. Авторы лучших идей получат возможность продолжить развитие проекта в акселераторе Россельхозбанка.