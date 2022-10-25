Происшествия

Названа предварительная причина взрыва на заводе в Волгограде

Происшествия 25.10.2022 15:28
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25.10.2022 15:28


Стала известна причина пожара на производственной площадке завода, расположенного на улице Бахтурова в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местных жителей, перед пожаром был отчетливо слышен звук взрыва. 

— По предварительной информации, к пожару привело нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ открытым способом в условиях распыления алюминиевой пудры, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона. 


Также предварительно сообщается об одном погибшем и двоих пострадавших. По сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, в здании цеха по производству алюминиевых радиаторов горела алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров.    

Как стало известно ИА «Высота 102», хлопок с последующим возгоранием произошли в одном из цехов предприятия «Форте Пром ГмбХ», расположенного на улице Бахтурова, 12Л. Фирма производит отопительное оборудование. 


По информации прокуратуры Волгоградской области, предварительно, сегодня, 25 октября, около 13.30 на заводе по производству радиаторов отопления произошло воспламенение алюминиевой пыли в вытяжной трубе. В результате воспламенения один человек погиб, двое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Организована проверка. 

Фото: прокуратура Волгоградской области

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