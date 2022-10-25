



На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), впервые состоялся корпоративный аудит качества в рамках мероприятия «День без дефектов».

Комиссия в составе экспертов ТМК во главе с директором по качеству ТМК Анатолием Сычёвым оценила организацию и объективность системы технического контроля, следование технологическим стандартам, выполнение программы отгрузки и норматива целевых показателей качества продукции в первом полугодии 2022 года.

В частности, эксперты посетили трубопрокатный цех №3, где проинспектировали процесс аттестации труб и оценили качество контроля соблюдения технологической дисциплины заводской комиссией.

Значительное внимание аудиторы уделили анализу результатов опытной эксплуатации нового цифрового проекта по распознаванию голоса, внедряемого ТМК с целью контроля качества резьбовых соединений труб.

— Система управления качеством на ВТЗ непрерывно совершенствуется, этому способствует обмен лучшими практиками с другими предприятиями ТМК и масштабирование передового опыта в периметре компании. На предприятии реализован пилотный проект по внедрению «умного» оборудования, которое позволяет ускорить сбор информации и автоматизировать обмен данными о параметрах наших изделий. Клиенты, в свою очередь, получают дополнительную гарантию качества, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

«День без дефектов» прошел на заводах ТМК в рамках программы мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню качества. Результаты номинации «День без дефектов» рассматриваются при определении победителя в первом корпоративном конкурсе «Лидер качества ТМК». Цель мероприятий — обмен опытом по применению лучших практик, повышение качества продукции, эффективность бизнес-процессов и поступательное развитие корпоративной системы менеджмента качества.



