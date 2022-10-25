Актуально 25.10.2022 08:18
0
25.10.2022 08:18
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), впервые состоялся корпоративный аудит качества в рамках мероприятия «День без дефектов».
Комиссия в составе экспертов ТМК во главе с директором по качеству ТМК Анатолием Сычёвым оценила организацию и объективность системы технического контроля, следование технологическим стандартам, выполнение программы отгрузки и норматива целевых показателей качества продукции в первом полугодии 2022 года.
В частности, эксперты посетили трубопрокатный цех №3, где проинспектировали процесс аттестации труб и оценили качество контроля соблюдения технологической дисциплины заводской комиссией.
Значительное внимание аудиторы уделили анализу результатов опытной эксплуатации нового цифрового проекта по распознаванию голоса, внедряемого ТМК с целью контроля качества резьбовых соединений труб.
— Система управления качеством на ВТЗ непрерывно совершенствуется, этому способствует обмен лучшими практиками с другими предприятиями ТМК и масштабирование передового опыта в периметре компании. На предприятии реализован пилотный проект по внедрению «умного» оборудования, которое позволяет ускорить сбор информации и автоматизировать обмен данными о параметрах наших изделий. Клиенты, в свою очередь, получают дополнительную гарантию качества, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
«День без дефектов» прошел на заводах ТМК в рамках программы мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню качества. Результаты номинации «День без дефектов» рассматриваются при определении победителя в первом корпоративном конкурсе «Лидер качества ТМК». Цель мероприятий — обмен опытом по применению лучших практик, повышение качества продукции, эффективность бизнес-процессов и поступательное развитие корпоративной системы менеджмента качества.
«Чем мы так провинились?»: чиновники бросили отрезанных бездорожьем хуторян в Волгоградской области на самовыживание24.10.2022 18:05
Актуально 24.10.2022 18:05
Путин вводит уровень повышенной готовности в Волгоградской области: что это значит?19.10.2022 15:55
Актуально 19.10.2022 15:55
Километровые пробки и днем и ночью: транспортный коллапс на Третьей продольной показали с высоты18.10.2022 18:00
Актуально 18.10.2022 18:00
«Раздирает глаза и разъедает легкие»: в поселке под Волгоградом назревает бунт из-за угольного производства18.10.2022 09:06
Актуально 18.10.2022 09:06
В Волжском второй раз судят бывшего чиновника. И тоже за детский сад06.10.2022 20:09
Актуально 06.10.2022 20:09
«На этих людей наплевал весь мир»: волгоградцы — о присоединении к России новых территорий30.09.2022 20:02
Актуально 30.09.2022 20:02
«Даст Бог – скоро увидимся»: из Волгоградской области на полигоны ЮВО отправили первый эшелон с мобилизованными29.09.2022 20:36
Актуально 29.09.2022 20:36
«Не боятся только дураки»: два десятка мобилизованных волжан отправили в части28.09.2022 19:04
Актуально 28.09.2022 19:04
«Кто на свет пускал этих извергов?»: жители республик Донбасса рассказали, почему голосуют за Россию27.09.2022 19:34
Актуально 27.09.2022 19:34
«Он уже в лазарете»: в Волгоградской области мобилизовали ни дня не служившего 59-летнего директора фермерского хозяйства27.09.2022 12:06
Актуально 27.09.2022 12:06
«Что панихиду бить? Я своему руководству доверяю»: волгоградские офицеры съезжаются к военкоматам23.09.2022 12:31
Актуально 23.09.2022 12:31
Им здесь тепло и сытно: на Мамаевом кургане Волгограда выросла популяция белок22.09.2022 08:43
Актуально 22.09.2022 08:43
Летчики и военкомы: кто из волгоградских депутатов имеет боевое или армейское прошлое и мог бы отправиться на СВО21.09.2022 14:09
Актуально 21.09.2022 14:09
«Мой сын не Дон Корлеоне»: под Волгоградом от общественности и СМИ скрыли процесс по обвинению врача в смерти ковид-пациентки13.09.2022 16:43
Актуально 13.09.2022 16:43
Дождевики или валенки?: ученый из Волгограда рассказал, какой будет осень и что готовит зима12.09.2022 19:14
Актуально 12.09.2022 19:14