Александр Бастрыкин заинтересовался стрельбой в Волгограде





В Волгограде СК России будет ходатайствовать о передаче в ведение ведомства начатого полицией расследования обстоятельств стрельбы на территории Краснооктябрьского района. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее поручение региональному управлению дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

- Следственными органами СК России по Волгоградской области перед надзорным органом инициировано ходатайство о передаче материалов уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), в производство следователей СК России, - рассказали журналистам в пресс-службе Следкома.

Напомним, ранее редакция уже сообщала о людях в масках, а также звуках стрельбы, напугавших 25 ноября жителей областного центра. Происшествие случилось поздним вечером на ул. Богунской у здания магазина «Магнит» и было запечатлено очевидцами на видео. Позже выяснилось, что в результате этих событий пострадали три человека.

Отметим, в ближайшее время СУ СК России по Волгоградской области предстоит представить в центральный аппарат доклад о выполнении поручения председателя, а также о ходе расследования обстоятельств инцидента.

Фото: Волгоград / t.me