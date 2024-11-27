Общество

РПН: уровень заболеваемости волгоградцев снизился на 3%

Общество 27.11.2024 08:41
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27.11.2024 08:41


Показатель заболеваемости населения Волгоградской области составил 19200,0 случаев на 100 тысяч населения области, что ниже уровня аналогичного периода 2023 года на 3%, ниже среднемноголетнего показателя на 8%. Такие данные, передает V102.RU, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора, где состоялось заседание коллегии по итогам работы за 9 месяцев, в котором приняли участие сотрудники Управления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» и ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт».   
Специалисты, в частности,  оценили санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе, участие в реализации федеральных проектов, итоги проверки качества продукции.
Эпидемиологи отчитались, что доля населения Волгоградской области, обеспеченного качественной питьевой водой, составила 88%.
Также  при осуществлении контрольно-надзорной деятельности Управлением проверено около 6 тысяч единиц продукции, подлежащей обязательной маркировке, по итогам проверок наложен арест на более 600 единиц продукции.


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