Силовики предотвратят условный теракт на транспорте в Волгограде





В Волгограде сегодня, 27 ноября, на объектах транспортной инфраструктуры пройдут учения с участием силовиков. Об этом сообщили СМИ в Оперативном штабе Волгоградской области.

Уточняется, что оперативно-тактические учения направлены на отработку действий в случае террористического акта на транспорте, в том числе на объектах железнодорожной инфраструктуры. Волгоградцев просят соблюдать спокойствие – учения проводятся в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2024 год, утвержденным Председателем НАК, Оперативным штабом в Волгоградской области.

– Не поддавайтесь слухам и домыслам. Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно, – обращаются к жителям Волгограда в оперштабе.