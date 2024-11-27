Общество

Силовики предотвратят условный теракт на транспорте в Волгограде

Общество 27.11.2024 10:05
0
27.11.2024 10:05


В Волгограде сегодня, 27 ноября, на объектах транспортной инфраструктуры пройдут учения с участием силовиков. Об этом сообщили СМИ в Оперативном штабе Волгоградской области. 

Уточняется, что оперативно-тактические учения направлены на отработку действий в случае террористического акта на транспорте, в том числе на объектах железнодорожной инфраструктуры. Волгоградцев просят соблюдать спокойствие – учения проводятся в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2024 год, утвержденным Председателем НАК, Оперативным штабом в Волгоградской области.

– Не поддавайтесь слухам и домыслам. Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно, – обращаются к жителям Волгограда в оперштабе. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.11.2024 13:34
Общество 27.11.2024 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2024 12:47 Реклама
Общество 27.11.2024 12:47 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.11.2024 11:53
Общество 27.11.2024 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2024 11:18
Общество 27.11.2024 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2024 10:36
Общество 27.11.2024 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2024 10:17
Общество 27.11.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2024 10:05
Общество 27.11.2024 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2024 08:52
Общество 27.11.2024 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2024 08:41
Общество 27.11.2024 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2024 07:39
Общество 27.11.2024 07:39
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2024 22:14
Общество 26.11.2024 22:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2024 21:51
Общество 26.11.2024 21:51
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2024 21:08
Общество 26.11.2024 21:08
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2024 20:05
Общество 26.11.2024 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2024 19:18
Общество 26.11.2024 19:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:42
Госдума приняла закон о запрете продажи зажигалок и газовых баллонов детямСмотреть фотографии
13:34
Волгоград и Волжский остались в хвосте рейтинга качества жизниСмотреть фотографии
12:56
Волгоградский коммерсант превратил сырого лосося в жареную семгуСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде осудят водителя «Лады» за 1 кг мефедрона под сиденьемСмотреть фотографии
12:47
Потому что мы — семья. «Ростелеком» запускает второй сезон трогательного кинопроектаСмотреть фотографии
12:41
Волгоградские врачи 21 минуту заводили сердце пациента и спасли егоСмотреть фотографии
12:03
Труп многодетного жителя Волгоградской области обнаружили в гаражеСмотреть фотографии
11:53
Волгоградцы поддержали запрет подросткам езды на электросамокатахСмотреть фотографии
11:48
Опубликовано видео столкновения автобуса №123 Волжский-Волгоград и таксиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:18
Именитые спортсмены и простые болельщики: в Волгограде прощаются с комментатором Юрием КушнарёвымСмотреть фотографии
10:54
Александр Бастрыкин заинтересовался стрельбой в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде отчитались о восстановлении асфальта после ремонта на теплосетяхСмотреть фотографии
10:17
Рассекреченную историю «желтого дома» расскажут в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:05
Силовики предотвратят условный теракт на транспорте в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:05
Магнитная буря обещает подпортить конец рабочей недели волгоградцамСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде кроссовер снес девушку-пешехода у «Акварели»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:48
Путин установил в ВС РФ День морской пехотыСмотреть фотографии
09:32
В Волгограде новую круговую развязку на ул. Гамзатова доведут до ума за 2 млн рублейСмотреть фотографии
09:19
Банк Уралсиб предлагает бизнесу торговые терминалы с бесплатной связьюСмотреть фотографии
09:14
Оперативники МВД задержали представлявшихся корреспондентами СМИ ростовчанСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
К Волгограду вновь присмотрелись из космосаСмотреть фотографии
08:41
РПН: уровень заболеваемости волгоградцев снизился на 3%Смотреть фотографии
08:14
В автобус №123 Волжский – Волгоград врезалась машина службы таксиСмотреть фотографии
08:07
Жителей аварийного дома в Волгограде заблокировал заливший подъезд кипятокСмотреть фотографии
07:39
Осталось 3 процента: Котово третий день выживает без водыСмотреть фотографии
06:46
В России ужесточат штрафы за утечку и обработку персональных данныхСмотреть фотографии
22:14
Волгоградец смог отсудить у банка почти половину кредитаСмотреть фотографии
21:51
Волгоградским аграриям советуют следить за норамиСмотреть фотографии
21:08
Мокрый снег и дожди задержатся в Волгоградской области до конца неделиСмотреть фотографии
20:22
Сторож и почтальон из Урюпинска отдали 1,5 млн рублей и не разбогателиСмотреть фотографии
 