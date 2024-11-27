Волгоградцы поддержали запрет подросткам езды на электросамокатах





Порядка 53% волгоградцев поддерживают инициативу о повышении нижней возрастной планки, ограничивающей возраст управления электросамокатом. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие результаты исследования опубликованы компанией SuperJob.

- Введение запрета на управление электросамокатом детьми до 16 лет поддерживает каждый второй волгоградец, а среди родителей — 6 из 10 опрошенных, - говорится в пресс-релизе организации.

На сегодняшний день нижний возрастной предел управления электросамокатом установлен на уровне 14 лет, однако из-за многочисленных происшествий с участием подростков, управляющих СИМ, в ноябре Минтранс выступил с инициативой о повышении возрастной планки.

Отметим, активнее всего запрет поддерживают женщины. Кроме того, порядка 30% опрошенных в возрасте моложе 35 лет поддержали и более решительные меры, предусматривающие запрет на управление средствами СИМ всем несовершеннолетним.

Фото из архива ИА «Высота 102»