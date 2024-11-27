Общество

Потому что мы — семья. «Ростелеком» запускает второй сезон трогательного кинопроекта

Общество 27.11.2024 12:47 Реклама
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27.11.2024 12:47 Реклама


ПАО «Ростелеком» приглашает на съёмку социального кинопроекта «Потому что мы семья» детей старше 7 лет и их родителей. Съёмки пройдут 25-26 декабря 2024 года в Волгограде. На основе интервью будет создан фильм о детско-родительских отношениях глазами детей и родителей, который будет показан на большом экране кинотеатра в нашем городе в конце января 2025 года (точная дата и место будут указаны дополнительно).
Герои расскажут, как обеспечить заботу в современном цифровом мире, защитить семью от разных угроз и найти баланс между контролем и свободой. На основе откровенных интервью будет создан уникальный фильм о важности семейных связей. Этот искренний разговор на экране позволит зрителям по-новому взглянуть на семейные отношения, найти точки опоры и получить поддержку для решения собственных сложных ситуаций.
Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»:
— В новом сезоне проекта «Кинооткровения» мы хотим раскрыть тему заботы родителей о детях в современном цифровом мире. Заботливый родитель старается создать в семье «островок безопасности» для своих детей. Но как на это смотрят сами дети? Как найти баланс между контролем и свободой? Какие слова помогут родителям и детям находить общий язык, ценить заботу и доверять друг другу? Сейчас, как никогда, социальная ответственность «Ростелекома» заключается в поддержке эмоциональной связи между близкими людьми, внимании к каждому члену семьи как к значимой личности, а не просто потребителю продукта. Поддерживая эту важную инициативу, наш проект «Потому что мы — семья» отправляется в тур по регионам России. Приглашаем вас стать частью этого душевного диалога на съемках и кинопоказах.
Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома»: 
— Создание безопасной интернет-среды для всей семьи, включая самых юных пользователей — один из ключевых приоритетов группы компаний «Ростелеком». Сегодня дети очень быстро осваивают цифровой мир и круглосуточно находятся на связи с родными, близкими и друзьями. Поэтому важно сделать этот мир полезным и безопасным, и об этом мы хотим подробнее поговорить в рамках нового сезона нашего кинопроекта. Герои «Кинооткровений» поделятся своими наблюдениями о том, что сейчас беспокоит старшее поколение и с какими проблемами и сомнениями сталкиваются дети. А пока идут съемки и готовится новый сезон, мы хотим позаботиться обо всех членах семьи. Для этого вместе с дочерними компаниями Т2 и ГК «Солар» мы разработали специальную подписку «MiXX Вместе». Она обеспечит надежную защиту от киберугроз, предоставят доступ к полезному обучающему контенту и увлекательному миру «Wink Дети», а также различным бонусам от наших партнеров.
На первом этапе кинопроект охватит шесть городов Центральной России, Поволжья и Юга. Съемки в них пройдут в декабре 2024 года, а уже в январе 2025 года состоятся открытые кинопоказы и публичные дискуссии в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Туле и Орехово-Зуево. В 2025 году планируется продолжить проект еще в десяти городах России.
В каждом городе съемки будут проходить в течение двух дней: один день предусмотрен для общения с детьми, второй — с их родителями. Посмотреть кинооткровения можно будет на большом экране бесплатно. Также новый сезон проекта появится в онлайн-кинотеатре Wink.
Чтобы стать новым героем кинооткровений своего города, нужно оставить заявку на сайте проекта.
Первый сезон кинооткровений доступен на сайте проекта, а также в фильмотеке онлайн-кинотеатра Wink. Это по-настоящему живые истории, из которых получились мини-фильмы на стыке документальной журналистики, психологии и игрового кино.
Фото: «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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