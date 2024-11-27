Т2 вывела в эфир 25 тысяч базовых станций за 9 месяцев 2024 года

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Почта России и «Ростелеком» развивают сотрудничество в сфере кибербезопасности06.11.2024 16:41 Реклама
Почта России и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности (ИБ). Партнеры планируют усилить взаимодействие для создания и эксплуатации архитектуры комплексной информационной безопасности, которая обеспечит киберустойчивость технологической инфраструктуры....