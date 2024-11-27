Телеком

Т2 вывела в эфир 25 тысяч базовых станций за 9 месяцев 2024 года

Телеком 27.11.2024 10:33 Реклама
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27.11.2024 10:33 Реклама


Оператор отчитался за технические работы за девять месяцев 2024 года. В эфир было выведено более 25 тысяч базовых станций – это на 212,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Наибольшее количество оборудования было установлено в спальных районах городов, что значительно улучшило показатели по скоростям и покрытию LTE Т2 в регионах присутствия. Всего в 2024 году связь Т2 стала доступна еще для 777 тысяч человек – показатель покрытия населения сетью достиг 98,73%.
В январе-сентябре оператор установил и вывел в эфир более 25 тысяч новых базовых станций по стране, в то время как за девять месяцев 2023 года показатель был на уровне 8 тысяч. В основном работы включали в себя емкостное расширение сети и агрегацию частот. Наибольшее количество элементов телеком-оборудования было установлено в макрорегионах «Северо-Запад», «Москва», «Юг» и «Сибирь». При этом в Москве и Московской области оператор продолжает лидировать по темпам строительства на рынке.
В 2024 году технический департамент оператора сконцентрировался на улучшении связи в спальных районах – 23% от общего количества новых сайтов, на реализации программы устранения цифрового неравенства – 10% сайтов и на макрорегиональном развитии – 19%. Помимо этого, оператор активно оснащает связью автотрассы федерального значения и до конца года планирует реализовать еще несколько проектов по улучшению сети. 
Компания также провела замеры по скоростям и проанализировала увеличение площади покрытия сети Т2 в регионах присутствия. Благодаря проведенным в 2024 году работам скорость интернета в крупных городах выросла на 20-40%, а показатель покрытия населения связью увеличился до 98,73%.
Алексей Дмитриев, технический директор Т2:
– В 2024 году мы смогли урегулировать сложности со строительством инфраструктуры и восстановить прежние темпы работы в макрорегионах. Мы продолжаем делать упор на расширение покрытия сети и улучшение качества услуг. Технический департамент выполняет комплексную работу в различных по величине городах: проводит связь в малые населенные пункты и активно реализует проекты в крупных городах. Также за девять месяцев для подготовки к запуску VoLTE в регионах мы провели масштабные работы по совершенствованию центров коммутации по всей стране. Благодаря всестороннему подходу нам удается держать высокую планку по NPS и восприятию качества связи среди клиентов.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid:2SDnjd2uokX

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