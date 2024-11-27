Магнитная буря обещает подпортить конец рабочей недели волгоградцам





28 и 29 ноября Земля вновь окажется во власти геомагнитной «непогоды». Как сообщает ИА «Высота 102», учёные Лаборатории солнечной астрономии РАН уточнили прогноз на ближайшие дни. По информации специалистов, метеозависимых волгоградцев ожидает слабая магнитная буря мощностью до 6 баллов.

Несмотря на то что разгул ненастья будет далёк от пиковых значений и не должен существенно сказаться на работе систем связи, позиционирования и жизнеобеспечения, он всё равно может доставить неудобства метеозависимым жителям.

Начнётся буря в ночь с 28 на 29 ноября. Поздним вечером первая волна геомагнитных возмущений достигнет уровня 5 баллов. Позже, в период до 6:00, фон несколько успокоится, однако с рассветом солнца всё начнётся с новой силой.

Как ожидается, пик геомагнитного удара придётся на период с 6:00 до 9:00 29 ноября. В это время сила магнитной бури максимально приблизится к 6-балльной отметке.

Фото из архива ИА «Высота 102»