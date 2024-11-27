В Волгограде отчитались о восстановлении асфальта после ремонта на теплосетях





В Волгограде завершилось благоустройство территорий, на которых проводились разрытия для доступа к поврежденным участкам теплосетей. Как сообщили V102.RU в компании «Концессии теплоснабжения», всего специалистами в ноябре было восстановлено более 536 квадратных метров на 31 участке.

Так, в Центральном районе Волгограда рабочими восстановлены участки на улицах Хиросимы, Пражской, Рокоссовского и на проспекте Ленина. В Ворошиловском районе уложен асфальт на улицах Академической, Козловской, Елецкой, Комитетской, Ардатовской, Нежинской, Баррикадной и Ростовской.





В Дзержинском районе работы проведены на улицах Римского-Корсакова, 51-й Гвардейской дивизии. В Советском районе восстановили дорожное покрытие на улице Казахской, а в Тракторозаводском — на улицах Дегтярева и Батова.

В настоящее время специалистами продолжаются работы по благоустройству после ремонта сетей в других районах города.