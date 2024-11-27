Рассекреченную историю «желтого дома» расскажут в Волгограде





В управлении ФСБ России по Волгоградской области открылась выставка, посвященная 75-й годовщине со дня введения в эксплуатацию 26 ноября 1949 г. части административного здания УМГБ СССР по Сталинградской области. В настоящее время, напоминает ИА «Высота 102», в «желтом доме» на ул. Краснознаменской соседствуют УФСБ и ГУ МВД по региону.

– Выставочная экспозиция подготовлена архивным отделом УФСБ совместно со специалистами Государственного историко-мемориального Музея-заповедника «Сталинградская битва», – рассказали информагентству в пресс-службе управления ФСБ. – В проекте использованы рассекреченные архивные документы региональных УФСБ и ГУ МВД, Государственного архива Волгоградской области, фотоматериалы музея-заповедника «Сталинградская битва», раскрывающие историю строительства здания и введения его в эксплуатацию.





Известно, что до августа 1942 года административный корпус УНКВД СССР по Сталинградской области располагался в здании на нынешней площади Ленина. Однако во время бомбардировки корпус был полностью разрушен. Разрешение на строительство уже нового здания УМВД и УМГБ СССР по Сталинградской области было получено в 1943 году.





Построить новый корпус, известный сегодня среди волгоградцев как «желтый дом», удалось за пять лет – строительство стартовало 10 мая 1944 года 26 ноября 1949 года комиссией Сталинградского Горисполкома депутатов трудящихся был утвержден Акт приемки вновь выстроенного административного здания УМГБ по Сталинградской области № 138.