К Волгограду вновь присмотрелись из космоса

Российский космонавт Олег Артемьев вновь опубликовал фотоснимок, сделанный на борту МКС, на котором запечатлен город-герой Волгоград. Вниманию подписчиков, сообщает ИА «Высота 102», Артемьев также представил фотографии Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Энгельса, Тольятти и Сызрани.
Узнать Волгоград подписчики космонавта смогли без труда. Как и на ранее опубликованных Олегом Артемьевым снимках, особенно на фоне серого пейзажа выделяется белоснежный стадион «Волгоград Арена».
Фото: Олег Артемьев / VK.com