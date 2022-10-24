Экономика

«Открытие Авто»: каждый пятый заемщик берёт автокредит в возрасте до 30 лет

Экономика 24.10.2022 11:47
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24.10.2022 11:47


Чаще всего автокредит берут заемщики-мужчины в возрасте от 31 до 40 лет, с высшим образованием, состоящие в браке. При этом каждый пятый заемщик банка покупает автомобиль в кредит уже в возрасте до 30 лет. К таким выводам пришли эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), проанализировав более 30 тысяч выдач 2022 года.
Согласно исследованию, мужчины берут автокредит чаще, чем женщины (63% и 37% заемщиков соответственно). Преимущественно клиенты подают заявки в самом активном трудоспособном возрасте - от 31 до 40 лет (36%). Еще четверть (27%) прибегают к финансированию от банка при покупке машины в возрасте от 41 до 50 лет, а почти каждый пятый заёмщик –  от 21 до 30 лет (17%).  Реже всего оформляют займы представители старшего поколения: 14% –  в возрасте от 51 до 60 лет и всего 5% - в возрасте 61+.
Клиенты с высшим образованием составляют более половины всех заемщиков – 62%, со средним профессиональным образованием – треть (30%). Только среднее образование имеют не более 5%. У заемщиков-мужчин высшее образование есть у 61%, а у 33% – среднее специальное. Среди женщин доля заемщиков с высшим образование чуть больше и составляет 70%, со средним специальным - 25%.
69% всех автозаемщиков состоят в браке. А среди остальных 21% холосты/не замужем, 6% разведены, 3% указали гражданский брак, а 1% овдовели. При этом доля заемщиков-мужчин, состоящих в браке, выше (72%), чем у женщин (62%).
В ходе исследования также выяснилось, что у 60 % автозаемщиков нет детей.  У 21% клиентов есть один ребенок, у 15% – двое, а у 4% – три и более.
Из числа оформивших автокредит оказалось больше всего представителей технических профессий: 15% –  клиенты из сфер строительства, промышленности и производства, 10% – из административной сферы, 8% – из транспортной сферы, 7% – из сферы продаж, 6% – из сферы услуг. Примерно в равных долях (по 4 %) берут кредиты представители экономической сферы и медицины. Госслужащие, включая военнослужащих, – 2%. Наименьший спрос и готовность брать кредиты на автомобиль продемонстрировали представители творческих профессий – менее 1%.

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