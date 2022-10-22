Под Волгоградом в своем доме сгорели мать и дочь

Происшествия 22.10.2022 14:35
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22.10.2022 14:35
Следователи проводят проверку по факту гибели двоих человек в пожаре. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла в ночь с 21 на 22 октября в Краснослободске. В ходе тушения пожара одного из частных домовладений по улице Тимирязева были обнаружены тела 53-летней и 34-летней женщин. По данному факту Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Волгоградской области организована доследственная проверка.
По предварительным данным, в ночь с 21 на 22 октября соседи, увидев дым, который шел из дома, вызвали сотрудников МЧС. Они и нашли погибших.
Предварительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с газовой плитой. Очаг возгорания находился на кухне, где располагалась газовая плита.
Признаков криминального характера смерти двух женщин не имеется. Телесные повреждения, кроме термических ожогов, не обнаружены. Назначен ряд судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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