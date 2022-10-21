Торговые центры и школы эвакуируют в Волжском









Сегодня, 21 октября, оперативные службы проверяют сообщения о минировании торговых центров и школ в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, проверяются сообщения с угрозами, которые поступили на электронную почту ТРК и образовательных учреждений.

Напомним, подобные угрозы поступают регулярно. После проверки зданий оказывалось, что такие сообщения были ложными.







