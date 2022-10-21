Экономика

Гремячинский ГОК повышает стандарты безопасности

Экономика 21.10.2022 09:46 Новости компаний
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21.10.2022 09:46 Новости компаний



«ЕвроХим-ВолгаКалий» наращивает усилия по развитию производственного процесса Гремячинского горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе Волгоградской области. Одновременно с ростом производства предприятие повышает стандарты главной составляющей технологического процесса – безопасности производства и охраны труда.
Актуальные вопросы создания системы комплексного мониторинга производственных процессов, состояния промышленной безопасности, охраны труда и экологии обсудилируководители компаний «ЕвроХим» и «СУЭК» во время рабочей встречина площадке Гремячинского горно-обогатительного комбината.
Предварительно советник генерального директора АО «МХК «ЕвроХим» Владимир Артемьев, советник генерального директора АО «СУЭК» Юрий Руденко и их коллеги посетили важнейшие производственные объекты комбината, изучили особенности всего цикла предприятия – от добычи руды до получения готового продукта.
В сопровождении исполнительного директора ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгения Сахарова руководители спустились в подземный комплекс Гремячинского горно-обогатительного комбината. 
Протяженность выработок рудника, расположенного на глубине более 1000 метров, сейчаспревышает 80 километров. Проходку выработок осуществляют комбайны, буровые установкии другая крупнотоннажная горная техника. Добытая с помощью горных машинруда поднимается на поверхность и поступает в обогатительный цикл фабрики.
Руководители осмотрели рудничные сооружения и оборудование, большое внимание уделилиособенностям технологического процесса добычи руды, обусловленного спецификой Гремячинского месторождения. 
Итоги осмотра рудника участники рабочей встречи подвели на общем совещании по вопросамувеличения мощности добычи руды и дальнейшего формирования технического парка подземного комплекса Гремячинского ГОКа.
Возможность внедрения в производственный процесс комбината новых методов комплексного мониторинга производственных процессов, состояния промышленной безопасности, охраны труда и экологииглавы предприятий изучили на площадке сильвинитовой обогатительной фабрики. 

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