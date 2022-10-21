В квартире волгоградцев вспыхнул пожар из-за газового счетчика









В одном из домов на ул. Пархоменко в Центральном районе Волгограда произошел пожар из-за газового счетчика. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось накануне в 23-15 ч.





Из-за разгерметизации газового счетчика вспыхнуло пламя, которое распространилось на площади в один квадратный метр. Пожарные потушили огонь в 23-30 ч. В результате происшествия никто не пострадал.



