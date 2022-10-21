Происшествия

В квартире волгоградцев вспыхнул пожар из-за газового счетчика

Происшествия 21.10.2022 09:26
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21.10.2022 09:26



В одном из домов на ул. Пархоменко в Центральном районе Волгограда произошел пожар из-за газового счетчика. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось накануне в 23-15 ч. 

Из-за разгерметизации газового счетчика вспыхнуло пламя, которое распространилось на площади в один квадратный метр. Пожарные потушили огонь в 23-30 ч. В результате происшествия никто не пострадал. 

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