Происшествия

На юге Волгограда сбили двух женщин. Одна скончалась на месте ДТП

Происшествия 20.10.2022 18:38
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20.10.2022 18:38


В Красноармейском районе Волгограда в четверг, 20 октября, под колесами автомобилей с разницей в два часа оказались две женщины. Одна из них скончалась на месте аварии.  

Так, по сведениями ГУ МВД России по Волгоградской области, первое ДТП произошло на улице Удмуртской в 11.56. 

По предварительным данным, 20-летний водитель Lada Priora, двигаясь  со стороны улицы Зерноградской в сторону улицы 40 лет ВЛКСМ,  совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте, – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального управления полиции. – В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте.


В 13.52 на проспекте Героев Сталинграда 68-летнюю пенсионерку сбил 37-летний водитель. 

– В данном случае Hyundai Solaris сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшая с тяжелыми травмами была доставлена в больницу № 15, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

ГИБДД просит водителей быть крайне внимательными по отношению к пешеходам. 

Риск сбить пешехода равноценно велик как на переходе, так и в совершенно неподходящем для этого месте. Категория граждан в возрасте за 50 лет, как показывает статистика, наиболее уязвима, –  уточняют инспекторы. 

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