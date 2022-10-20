На юге Волгограда сбили двух женщин. Одна скончалась на месте ДТП

В Красноармейском районе Волгограда в четверг, 20 октября, под колесами автомобилей с разницей в два часа оказались две женщины. Одна из них скончалась на месте аварии.

Так, по сведениями ГУ МВД России по Волгоградской области, первое ДТП произошло на улице Удмуртской в 11.56.

– По предварительным данным, 20-летний водитель Lada Priora, двигаясь со стороны улицы Зерноградской в сторону улицы 40 лет ВЛКСМ, совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте, – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального управления полиции. – В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте.





В 13.52 на проспекте Героев Сталинграда 68-летнюю пенсионерку сбил 37-летний водитель.

– В данном случае Hyundai Solaris сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшая с тяжелыми травмами была доставлена в больницу № 15, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.

ГИБДД просит водителей быть крайне внимательными по отношению к пешеходам.

– Риск сбить пешехода равноценно велик как на переходе, так и в совершенно неподходящем для этого месте. Категория граждан в возрасте за 50 лет, как показывает статистика, наиболее уязвима, – уточняют инспекторы.