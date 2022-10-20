«Боялся идти домой»: в Волгограде нашли пропавшего школьника

Расследования 20.10.2022 17:19
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20.10.2022 17:19
Сегодня, 20 октября, в Волгограде нашли 14-летнего подростка, который накануне не вернулся домой из школы.
- В результате проведенной работы местонахождение ребенка было установлено инспекторами по делам несовершеннолетних и оперативниками уголовного розыска,- сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. - По предварительным данным, преступлений в отношении школьника не совершено.
Установлено, что прошедшую ночь подросток провел, ночуя в подъезде одного из домов Тракторозаводского района Волгограда. Мальчик рассказал инспекторам, что получил в школе двойку и побоялся идти домой.
О пропаже подростка в полицию сообщил отец школьника. Для установления местонахождения подростка были сформированы поисковые группы полиции, ориентированы наряды и патрули, общественность.
- Полицейские детально изучат обстоятельства, толкнувшие ребенка на такой шаг. В отношении родителей будут применены меры воздействия в соответствии с законодательством,- сообщили в главке.
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