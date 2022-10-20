Происшествия

Банда сутенеров задержана в Волгограде

Происшествия 20.10.2022 16:45
0
20.10.2022 16:45



Полиция задержала девятерых человек, подозреваемых в организации занятия проституцией в Волгограде.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, оперативные сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски по месту жительства фигурантов. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника, черновые записи, пневматический пистолет, а также партия растительного наркотика.



- Установлено, что организатором противоправной деятельности является 38-летний местный житель. В незаконный бизнес он вовлек шестерых охранников и водителей, одновременно выполнявших функции сутенеров, а также двух женщин-диспетчеров, - сообщили в главке.
Преступная группа вела свою деятельность на протяжении шести месяцев. Встречи клиентов с проститутками проходили в помещениях саун и в арендованных квартирах в Волгограде. По данным оперативников, в преступный бизнес были вовлечены не менее 10 женщин с низкой социальной ответственностью. Ежедневный доход мог составлять от 50 до 70 тысяч рублей.
В отношении задержанных, трое из которых ранее судимы, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). В отношении организатора группы решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение наркотиков).



Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
20.10.2022 18:38
Происшествия 20.10.2022 18:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.10.2022 11:29
Происшествия 20.10.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.10.2022 11:20
Происшествия 20.10.2022 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.10.2022 10:13
Происшествия 20.10.2022 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.10.2022 12:15
Происшествия 19.10.2022 12:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2022 20:48
Происшествия 18.10.2022 20:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2022 18:36
Происшествия 18.10.2022 18:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2022 13:14
Происшествия 18.10.2022 13:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2022 12:55
Происшествия 18.10.2022 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2022 12:29
Происшествия 18.10.2022 12:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2022 11:38
Происшествия 18.10.2022 11:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2022 10:26
Происшествия 18.10.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2022 20:21
Происшествия 17.10.2022 20:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2022 19:30
Происшествия 17.10.2022 19:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2022 10:36
Происшествия 17.10.2022 10:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:38
На юге Волгограда сбили двух женщин. Одна скончалась на месте ДТПСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде военкомат прислал повестку отцу-одиночке ребенка с синдромом ДаунаСмотреть фотографии
17:34
Семьи мобилизованных волгоградцев освобождают от платы за детские садыСмотреть фотографии
17:19
«Боялся идти домой»: в Волгограде нашли пропавшего школьникаСмотреть фотографии
16:49
Жителям Волгоградской области посоветовали приспособить под бомбоубежища подвалы в МКДСмотреть фотографии
16:45
Банда сутенеров задержана в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде сэкономят миллион рублей на россыпи звезд над проспектом ЖуковаСмотреть фотографии
15:42
Волгоградец с распоротым животом добрался до дома и умерСмотреть фотографии
14:48
Чиновники и УК отгородились от проблем замерзающих волгоградцев бесполезными телефонамиСмотреть фотографии
14:19
Суд признал незаконной смену УК на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:16
Омбудсмен и МИД РФ вступились за волгоградского экс-пилота, потерявшего здоровье в ТаджикистанеСмотреть фотографии
13:11
Tele2 и ВолгГТУ подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
13:02
Андрей Бочаров сообщил, какие объекты возьмут под особую охрану в Волгограде и областиСмотреть фотографии
12:40
Бочаров: ограничений для жителей Волгоградской области режимом ПГ не предусмотреноСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области рецидивист навестил жертву после двух лет в колонииСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде обманщицу стариков приговорили к 1,5 годам колонии-поселенияСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде 20 октября объявят об ужесточении мер безопасностиСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде ищут без вести пропавшего школьникаСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде маршрутка 5С вылетела с дороги и пробила бетонный заборСмотреть фотографии
10:58
МегаФон увеличил мощности центра исследования абонентского оборудованияСмотреть фотографии
10:51
Бочаров проведет срочное заседание оперштаба по режиму ПГ в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом простились с погибшим в СВО 20-летним Кириллом СмоленцевымСмотреть фотографии
10:13
Женщина и двое детей пострадали в ДТП с двумя грузовиками под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:56
Компании Волгограда тратят на работников в месяц более 57 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:43
Мобилизованных селян отправили из Волгоградской области в зону СВОСмотреть фотографии
09:01
билайн ускорил мобильный интернет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:27
Мемориальные инициативы зарубежных стран в Волгограде согласуют с МИД РФСмотреть фотографии
20:48
Напряженно, стабильно, ритмично: главное, о чем заявил Путин на заседании СовбезаСмотреть фотографии
20:14
Золотых рыбок с Центральной набережной Волгограда переселили на рынокСмотреть фотографии
19:59
Облпромторг не поддержал пессимистичных прогнозов в отношении волгоградских ТЦСмотреть фотографии
 