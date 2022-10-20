Банда сутенеров задержана в Волгограде

Происшествия 20.10.2022 16:45
0
20.10.2022 16:45
Полиция задержала девятерых человек, подозреваемых в организации занятия проституцией в Волгограде.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, оперативные сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски по месту жительства фигурантов. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника, черновые записи, пневматический пистолет, а также партия растительного наркотика.
- Установлено, что организатором противоправной деятельности является 38-летний местный житель. В незаконный бизнес он вовлек шестерых охранников и водителей, одновременно выполнявших функции сутенеров, а также двух женщин-диспетчеров, - сообщили в главке.
Преступная группа вела свою деятельность на протяжении шести месяцев. Встречи клиентов с проститутками проходили в помещениях саун и в арендованных квартирах в Волгограде. По данным оперативников, в преступный бизнес были вовлечены не менее 10 женщин с низкой социальной ответственностью. Ежедневный доход мог составлять от 50 до 70 тысяч рублей.
В отношении задержанных, трое из которых ранее судимы, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). В отношении организатора группы решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение наркотиков).
Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
На юге Волгограда сбили двух женщин. Одна скончалась на месте ДТП20.10.2022 18:38
Происшествия 20.10.2022 18:38
В Волгограде ищут без вести пропавшего школьника20.10.2022 11:29
Происшествия 20.10.2022 11:29
В Волгограде маршрутка 5С вылетела с дороги и пробила бетонный забор20.10.2022 11:20
Происшествия 20.10.2022 11:20
Женщина и двое детей пострадали в ДТП с двумя грузовиками под Волгоградом20.10.2022 10:13
Происшествия 20.10.2022 10:13
Трупы двух 17-летних парней обнаружены в квартире на западе Волгограда19.10.2022 12:15
Происшествия 19.10.2022 12:15
В Волгограде после двух месяцев в реанимации умер годовалый мальчик18.10.2022 20:48
Происшествия 18.10.2022 20:48
Под Волгоградом задержали рыбака за семь селедок с «пауком»18.10.2022 18:36
Происшествия 18.10.2022 18:36
Сообщение о минировании аэропорта в Волгограде оказалось ложным18.10.2022 13:14
Происшествия 18.10.2022 13:14
Продавец в строительном магазине Волгограда испугала вооруженного разбойника18.10.2022 12:55
Происшествия 18.10.2022 12:55
В Волгограде иномарка сбила маму с трехлетним ребенком18.10.2022 12:29
Происшествия 18.10.2022 12:29
В аэропорту Волгограда из-за угроз объявили эвакуацию18.10.2022 11:38
Происшествия 18.10.2022 11:38
В Волгограде в ДТП с внедорожником пострадали трое пассажиров автобуса18.10.2022 10:26
Происшествия 18.10.2022 10:26
В Камышине дочь воткнула кухонный нож в грудь матери17.10.2022 20:21
Происшествия 17.10.2022 20:21
Минобороны: во время тренировочного полета в Ейске разбился Су-3417.10.2022 19:30
Происшествия 17.10.2022 19:30
Молодой волгоградец застраховал себя от интимных услуг и остался без секса17.10.2022 10:36
Происшествия 17.10.2022 10:36