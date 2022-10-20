Банда сутенеров задержана в Волгограде









Полиция задержала девятерых человек, подозреваемых в организации занятия проституцией в Волгограде.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, оперативные сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски по месту жительства фигурантов. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника, черновые записи, пневматический пистолет, а также партия растительного наркотика.













- Установлено, что организатором противоправной деятельности является 38-летний местный житель. В незаконный бизнес он вовлек шестерых охранников и водителей, одновременно выполнявших функции сутенеров, а также двух женщин-диспетчеров, - сообщили в главке.

Преступная группа вела свою деятельность на протяжении шести месяцев. Встречи клиентов с проститутками проходили в помещениях саун и в арендованных квартирах в Волгограде. По данным оперативников, в преступный бизнес были вовлечены не менее 10 женщин с низкой социальной ответственностью. Ежедневный доход мог составлять от 50 до 70 тысяч рублей.

В отношении задержанных, трое из которых ранее судимы, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). В отношении организатора группы решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение наркотиков).













Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области