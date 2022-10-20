Экономика

ВТБ дополнил пакеты услуг для СМБ бизнес-сервисами

Экономика 20.10.2022 15:23
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20.10.2022 15:23



ВТБ расширил состав пакетов услуг для среднего и малого бизнеса и предложил клиентам оформить бесплатно и онлайн подписку на бизнес-сервисы «Юрист24», «Конструктор документов» и «Цифровая бухгалтерия Cifra». Небанковские сервисы  позволят предпринимателям закрыть потребности по ведению бизнеса, сэкономить время на рутинных операциях и средства на оплату услуг привлекаемых  специалистов.
 
Подписка доступна для всех клиентов среднего и малого бизнеса в течение всего срока действия любого из пяти пакетов услуг РКО, в том числе бесплатного пакета «На старте».  Подключая пакет услуг от ВТБ, клиенты получают не только необходимый набор банковских продуктов с возможностью увеличения лимитов при подключении дополнительных опций, но и могут бесплатно активировать набор бизнес-сервисов. Подключить сервисы клиенты могут самостоятельно в личном кабинете интернет-банка ВТБ Бизнес. 
 
-ВТБ постоянно улучшает линейку пакетов услуг, оптимизирует ее под разные бизнес-задачи, сферы деятельности и этапы развития компании. Теперь к стандартному набору банковских услуг и операций мы добавили в качестве полезного бонуса три небанковских сервиса. Из всей экосистемы мы выбрали самые востребованные среди наших клиентов - юридические услуги, конструктор документов и бухгалтерию, − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

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