Женщина и двое детей пострадали в ДТП с двумя грузовиками под Волгоградом

Происшествия 20.10.2022 10:13
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20.10.2022 10:13
Авария с участием двух грузовиков и легковушки произошла на автодороге Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, пострадали пассажиры следующего из Москвы в Волгоград автомобиля «Opel Mokka», водитель которого выехал на встречную полосу.
По предварительной информации, 30-летний мужчина, который управлял иномаркой, совершил касательное столкновение с «КАМАЗом», а потом с грузовиком «Volvo» с полуприцепом. ДТП произошло на 885 км трассы в Иловлинском районе.
- В результате ДТП с травмами и ушибами в больницу были доставлены пассажиры автомобиля «Opel» - 37-летняя женщина, 9-летний и 4-летний мальчики, - сообщили в главке.
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