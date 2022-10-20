Женщина и двое детей пострадали в ДТП с двумя грузовиками под Волгоградом









Авария с участием двух грузовиков и легковушки произошла на автодороге Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, пострадали пассажиры следующего из Москвы в Волгоград автомобиля «Opel Mokka», водитель которого выехал на встречную полосу.

По предварительной информации, 30-летний мужчина, который управлял иномаркой, совершил касательное столкновение с «КАМАЗом», а потом с грузовиком «Volvo» с полуприцепом. ДТП произошло на 885 км трассы в Иловлинском районе.

- В результате ДТП с травмами и ушибами в больницу были доставлены пассажиры автомобиля «Opel» - 37-летняя женщина, 9-летний и 4-летний мальчики, - сообщили в главке.



