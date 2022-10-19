В Поволжье почти половина вкладов в Сбербанке открывается онлайн

Экономика 19.10.2022 09:56
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19.10.2022 09:56
Жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей с января по сентябрь 2022 года открыли в Сбербанке вклады на общую сумму, превышающую 86 млрд рублей. При этом почти половина из них было открыто дистанционно.
Процент вкладов, открытых в онлайн формате, значительно вырос. Если в 2021 году таким образом оформляли 31% депозитов, то в 2022 году уже 47%.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Наличие вклада в банке позволяет получать дополнительный пассивный доход от накоплений. Наши клиенты активно пользуются этой возможностью, доверяя нам свои сбережения. Только за 9 месяцев 2022 года общий объем привлеченных вкладов, без учета пролонгации старых, увеличился на 70%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы находимся в постоянном контакте с нашими клиентами, проводим исследования и создаем новые типы вкладов, которые соответствуют их запросам и потребностям».
Открыть вклад можно как в отделении банка, так и онлайн – через приложение или web-версию Сбербанк Онлайн. Кроме того, дистанционно можно в любое время пополнять их и снимать с них денежные средства (если такая возможность предусмотрена договором вклада), а также закрывать вклады и переводить деньги с них на свои карты, причём этими средствами сразу же можно распоряжаться без каких-либо ограничений, потому что эти операции происходят моментально.
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