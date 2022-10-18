Спорт

В волгоградском «Роторе» подтвердили амбиции выиграть чемпионат

Спорт 18.10.2022 21:45
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18.10.2022 21:45



Спортивный директор  «Ротора» Фёдор Щербаченко в опубликованном видеообращении к болельщикам, размещённом в  клубных соцсетях,  подвёл итоги первого круга первенства второй лиги для волгоградской команды, где «Ротор» занимает промежуточное третье место. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

- Конечно, это не то место, которые мы хотели бы иметь на сегодняшний день в активе. Поэтому мы с тренерским штабом и игроками очень скрупулёзно разобрали итоги первого круга и пришли к таким выводам - кое что у нас, конечно, получается. «Ротор» на сегодня забил больше всех - 30 мячей. Но 10 пропустил. Это многовато.  Были неоправданные потери очков с аутсайдерами. Скажем честно,  мы сходимся во мнении, что пока не нащупали ту игру, которую ждут и болельщики, и специалисты. Самое главное - это понимает тренерский штаб во главе с главным тренером. В этом осеннем отрезке осталось пять игр. Перед командой стоит задача набрать 15 очков в этих матчах и постараться выйти на первое место, - заявил Федор Щербаченко.

Также спортивный директор клуба  отметил поддержку команды в первом круге и пригасил на домашний матч со «Спартаком» из Нальчика, который состоится на «Волгоград-Арене» в субботу, 22 октября. Начало встречи в 16:00.

- За время первого круга «Волгоград Арену» посетили  105 тысяч болельщиков. Это, конечно, изумительный результат. Большое вам спасибо. Кроме того, ни на одном матче на выезде мы не остались без поддержки.  А зачастую, практически в 90% игр мы практически чувствовали себя как дома. Потому что наши болельщики вели себя прекрасно, поддерживая команду. И сохраняли домашнюю атмосферу, - продолжил специалист.

- В субботу состоится уже предпоследний домашний матч этого этапа. Мы вас  приглашаем прийти поддержать команду и создать обычную атмосферу для игры, получить от неё удовольствие. Обещают, вроде бы, хорошую погоду.  Все атрибуты матча будут выполнены. Будут хорошие изменения, о которых вы узнаете из соцсетей «Ротора». Поэтому ждём вас и болеем за «Ротор», - подытожил Федор Щербаченко.

Напомним, «Ротор» после 13  туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 27 очков. У лидирующих «Чайки» и «Черноморца» по 30 набранных баллов.


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