В волгоградском «Роторе» подтвердили амбиции выиграть чемпионат

Спорт 18.10.2022 21:45
0
18.10.2022 21:45
Спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в опубликованном видеообращении к болельщикам, размещённом в клубных соцсетях, подвёл итоги первого круга первенства второй лиги для волгоградской команды, где «Ротор» занимает промежуточное третье место. Об этом сообщает ИА «Высота 102».
- Конечно, это не то место, которые мы хотели бы иметь на сегодняшний день в активе. Поэтому мы с тренерским штабом и игроками очень скрупулёзно разобрали итоги первого круга и пришли к таким выводам - кое что у нас, конечно, получается. «Ротор» на сегодня забил больше всех - 30 мячей. Но 10 пропустил. Это многовато. Были неоправданные потери очков с аутсайдерами. Скажем честно, мы сходимся во мнении, что пока не нащупали ту игру, которую ждут и болельщики, и специалисты. Самое главное - это понимает тренерский штаб во главе с главным тренером. В этом осеннем отрезке осталось пять игр. Перед командой стоит задача набрать 15 очков в этих матчах и постараться выйти на первое место, - заявил Федор Щербаченко.
Также спортивный директор клуба отметил поддержку команды в первом круге и пригасил на домашний матч со «Спартаком» из Нальчика, который состоится на «Волгоград-Арене» в субботу, 22 октября. Начало встречи в 16:00.
- За время первого круга «Волгоград Арену» посетили 105 тысяч болельщиков. Это, конечно, изумительный результат. Большое вам спасибо. Кроме того, ни на одном матче на выезде мы не остались без поддержки. А зачастую, практически в 90% игр мы практически чувствовали себя как дома. Потому что наши болельщики вели себя прекрасно, поддерживая команду. И сохраняли домашнюю атмосферу, - продолжил специалист.
- В субботу состоится уже предпоследний домашний матч этого этапа. Мы вас приглашаем прийти поддержать команду и создать обычную атмосферу для игры, получить от неё удовольствие. Обещают, вроде бы, хорошую погоду. Все атрибуты матча будут выполнены. Будут хорошие изменения, о которых вы узнаете из соцсетей «Ротора». Поэтому ждём вас и болеем за «Ротор», - подытожил Федор Щербаченко.
Напомним, «Ротор» после 13 туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 27 очков. У лидирующих «Чайки» и «Черноморца» по 30 набранных баллов.
На «Волгоград Арене» 29 октября впервые пройдет матч «русских медведей»15.10.2022 08:01
Спорт 15.10.2022 08:01
«Ессентуки» после разгрома от волгоградского «Ротора» подвергли экзекуции14.10.2022 21:17
Спорт 14.10.2022 21:17
«Были в ударе»: волгоградский «Ротор» разгромил «Ессентуки» - 6:014.10.2022 15:37
Спорт 14.10.2022 15:37
В РФС признали правильным судейство волгоградского «Ротора» и «Шинника»12.10.2022 14:25
Спорт 12.10.2022 14:25
"Что было у него в голове?": главный тренер "Ротора" пообещал наказать двух футболистов за безрассудную игру10.10.2022 07:53
Спорт 10.10.2022 07:53
"Ничья как победа": волгоградский «Ротор» удержал опасное равновесие в матче с лидером второй лиги09.10.2022 18:38
Спорт 09.10.2022 18:38
Волгоградский «Ротор» направил видеокомпромат в РФС после матча с «Шинником»07.10.2022 16:28
Спорт 07.10.2022 16:28
В скандале после игры волгоградского «Ротора» и «Шинника» разберется КДК06.10.2022 16:07
Спорт 06.10.2022 16:07
Волгоградцы предложили поддерживать «Ротор» песней Ирины Дубцовой06.10.2022 09:43
Спорт 06.10.2022 09:43
Драма в финале: волгоградский «Ротор» проиграл по пенальти «Шиннику» и выбыл из Кубка России05.10.2022 21:45
Спорт 05.10.2022 21:45
Сергей Ильёв: «В Волгограде каждый второй, наверное, болельщик»05.10.2022 18:35
Спорт 05.10.2022 18:35
"Пешком проходили": волгоградский "Ротор" проиграл ростовскому СКА - 0:101.10.2022 17:29
Спорт 01.10.2022 17:29
Бочаров: новый футбольный манеж в Волжском должен носить имя Александра Никитина29.09.2022 10:53
Спорт 29.09.2022 10:53
Волгоградский «Ротор» вернул лидерство после победы над «Динамо Ставрополь» — 3:125.09.2022 19:30
Спорт 25.09.2022 19:30
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Черноморцем»18.09.2022 21:58
Спорт 18.09.2022 21:58