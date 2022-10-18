В аэропорту Волгограда из-за угроз объявили эвакуацию









В Волгограде 18 октября эвакуировали персонал и посетителей международного аэропорта. В настоящее время, сообщает ИА «Высота 102», в воздушной гавани проводится проверка.





Информацию об эвакуации информагентству подтвердили в пресс-службе аэропорта.





– Сегодня в 10:26 поступило сообщение о минировании аэровокзального комплекса аэропорта Волгограда. По установленному порядку проведена эвакуация пассажиров и сотрудников из здания терминала. Проводится проверка, – сообщила официальный представитель аэропорта Анастасия Голодова.





Об окончании мероприятий в аэропорту и возобновлении работы в штатном режиме ИА «Высота 102» сообщит дополнительно.