В аэропорту Волгограда из-за угроз объявили эвакуацию

Происшествия 18.10.2022 11:38
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18.10.2022 11:38
В Волгограде 18 октября эвакуировали персонал и посетителей международного аэропорта. В настоящее время, сообщает ИА «Высота 102», в воздушной гавани проводится проверка.
Информацию об эвакуации информагентству подтвердили в пресс-службе аэропорта.
– Сегодня в 10:26 поступило сообщение о минировании аэровокзального комплекса аэропорта Волгограда. По установленному порядку проведена эвакуация пассажиров и сотрудников из здания терминала. Проводится проверка, – сообщила официальный представитель аэропорта Анастасия Голодова.
Об окончании мероприятий в аэропорту и возобновлении работы в штатном режиме ИА «Высота 102» сообщит дополнительно.
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