Минобороны: во время тренировочного полета в Ейске разбился Су-34

В городе Ейске Краснодарского края при наборе высоты во время учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа разбился Су-34. В результате огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В Министерстве обороны озвучили предварительную причину ЧП.

По официальным данным, оба летчика успели катапультироваться и доложили о случившемся руководству. По сведениям, распространяемым Минобороны РФ, причиной крушения самолета могло стать возгорание в одном из двигателей.

В МЧС уточняют, что площадь возгорания в многоквартирном жилом доме на улице Коммунистической составляет порядка 2000 квадратных метров.

Официально информация о том, что самолет был с полным боекомплектом, на этот час не подтверждалась.

На месте ЧП работают экстренные службы. Президент Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолета.

Фото: BAZA / t.me