Происшествия

Минобороны: во время тренировочного полета в Ейске разбился Су-34

Происшествия 17.10.2022 19:30
0
17.10.2022 19:30


В городе Ейске Краснодарского края при наборе высоты во время учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа разбился Су-34. В результате огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В Министерстве обороны озвучили предварительную причину ЧП. 

По официальным данным, оба летчика успели катапультироваться и доложили о случившемся руководству. По сведениям, распространяемым Минобороны РФ, причиной крушения самолета могло стать возгорание в одном из двигателей.

В МЧС уточняют, что площадь возгорания в многоквартирном жилом доме на улице Коммунистической составляет порядка 2000 квадратных метров.  

Официально информация о том, что самолет был с полным боекомплектом, на этот час не подтверждалась. 

На месте ЧП работают экстренные службы. Президент Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолета.

Фото: BAZA / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.10.2022 20:21
Происшествия 17.10.2022 20:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2022 10:36
Происшествия 17.10.2022 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2022 14:31
Происшествия 16.10.2022 14:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2022 13:24
Происшествия 16.10.2022 13:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2022 10:30
Происшествия 16.10.2022 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2022 10:10
Происшествия 15.10.2022 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2022 14:32
Происшествия 14.10.2022 14:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2022 13:17
Происшествия 14.10.2022 13:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2022 12:03
Происшествия 14.10.2022 12:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2022 10:41
Происшествия 14.10.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2022 21:15
Происшествия 13.10.2022 21:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2022 19:07
Происшествия 13.10.2022 19:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2022 13:23
Происшествия 13.10.2022 13:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2022 10:28
Происшествия 13.10.2022 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2022 10:17
Происшествия 13.10.2022 10:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:41
Заброшенный Дом печати в Волгограде продают без объявления ценыСмотреть фотографии
21:03
«Не ориентируется в пространстве»: женщину в бордовых одеждах ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:21
В Камышине дочь воткнула кухонный нож в грудь материСмотреть фотографии
19:30
Минобороны: во время тренировочного полета в Ейске разбился Су-34Смотреть фотографии
18:44
«Жена в обморок упала»: в квартире волгоградца рухнул потолок после запуска отопленияСмотреть фотографииCмотреть видео
18:22
Банк «Открытие» и «Росгосстрах»: четверть россиян хотят ввести в школе уроки финансовой грамотностиСмотреть фотографии
18:00
Детей мобилизованных волгоградцев бесплатно накормят в школеСмотреть фотографии
17:49
Риелтор получил срок за 5-миллионный обман клиентки в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:22
Повара из Волгограда накануне профессионального праздника устроили масштабный флешмобСмотреть фотографии
17:13
К скандалу из-за дома на дороге в Волгограде привлекли внимание омбудсменаСмотреть фотографии
17:11
Мультимиллионеров в Волгоградской области стало большеСмотреть фотографии
16:51
Рабы — не мы: сериал «Право на свободу» расскажет о борьбе с современным рабствомСмотреть фотографии
16:08
ВТЗ успешно прошел аудит системы экологического менеджментаСмотреть фотографии
15:57
Бастрыкин поручил возбудить дело о развале городского транспорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде троим отличившимся в ходе СВО бойцам ОМОН вручили медалиСмотреть фотографии
14:53
«У нас свой путь»: в России новыми законами «задушат» пропаганду ЛГБТ и педофилииСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде рецидивисту дали 7 лет строгача за агрессию в колонииСмотреть фотографии
13:49
Тепловое хозяйство «Красного Октября» готово к осенне-зимнему периодуСмотреть фотографии
13:32
Звезды над головами жителей Волгограда обойдутся в 3 млн рублейСмотреть фотографии
13:31
Новый зампрокурора Волгоградской области примет граждан по вопросам мобилизацииСмотреть фотографии
13:17
Исследование: волгоградцам придется копить на новую машину больше 9 летСмотреть фотографии
13:06
В Волгоградской области отремонтировали семь высоковольтных линий электропередачиСмотреть фотографии
12:25
«Даже не шевелятся. Позорники»: в Волгограде обрастает мусором штаб-квартира командарма ШумиловаСмотреть фотографии
12:24
Продукты, машины и амуниция: из Волгоградской области в ЛНР отправлен еще один гумконвойСмотреть фотографии
11:48
Жителям Волгограда назвали сроки окончания частичной мобилизацииСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области взяли на карандаш сроки подачи теплаСмотреть фотографии
11:10
Плата за капремонт вырастет в Волгограде и области с 1 январяСмотреть фотографии
10:54
В Волжском началось активное подключение учреждений и жилых домов к теплуСмотреть фотографии
10:36
Молодой волгоградец застраховал себя от интимных услуг и остался без сексаСмотреть фотографии
10:05
Батареи огонь? В Волгограде начался отопительный сезонСмотреть фотографии
 