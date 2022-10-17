Экономика

ВТБ: россияне оставляют более 10% чаевых от суммы счета

Экономика 17.10.2022 15:43
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17.10.2022 15:43


По данным аналитиков ВТБ, доля безналичных чаевых в России сейчас составляет 15%, а средний размер чаевых — более 10% от суммы счета. Средний чек чаевых в сентябре составил более 300 рублей.

Более 200 тысяч человек оставили вознаграждение официантам и работникам сферы услуг через сервис «ВТБ.Чаевые». При этом 85% клиентов выбирают способом оплаты перевод через СБП, который появился в сервисе в конце апреля после отключения Apple Pay и Google Pay. С момента запуска сервиса «ВТБ.Чаевые» вознаграждение получают более 6 тысяч официантов и работников сферы услуг.

-Несмотря на то, что оборот ресторанного рынка в марте просел на 6,3% относительно февраля, уже в апреле он начал восстанавливаться и в сентябре превысил этот показатель. К сожалению, рынок безналичных чаевых после падения в начале весны восстанавливается не так активно: в сентябре оборот чаевых вырос к мартовским значениям вдвое, но все еще уступает февралю. Мы связываем это с отсутствием удобных способов оплаты чаевых из-за отключения Apple и Google Pay. В свою очередь продолжаем развивать наш сервис оплаты чаевых по СБП: видим, что большинство гостей, которые оставляют вознаграждение через ВТБ.Чаевые, используют именно этот способ. Уверены, что этот показатель в будущем будет только расти, — отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Сервис «ВТБ.Чаевые» позволяет не только перевести деньги в качестве поощрения за обслуживание, но и оставить свое мнение об уровне работы заведения. Чтобы оставить чаевые, клиенту нужно отсканировать QR-код на чеке, после чего перевести деньги с помощью СБП или по номеру банковской карты.

Уникальность сервиса заключается в том, что он позволяет официанту мгновенно получать чаевые на собственную карту, если у него настроен индивидуальный сбор чаевых. Помимо этого, сервис позволяет организовать групповой сбор чаевых и выбирать, каким образом собранные средства будут распределены между сотрудниками. Все участники могут следить за поступлениями онлайн, видеть схему распределения денег и учитывать отзывы клиентов в своей работе. Зачисление на карту ВТБ будет бесплатным, при отправке средств в другой банк комиссия за операцию составит 5%.

-Мы запустили сервис «ВТБ.Чаевые» год назад, и за это время к нам присоединились крупные российские ресторанные сети и отели. Планируем продвигать культуру безналичных чаевых и в других сферах — на транспорте, в сфере ЖКХ. Уверены, что такое поощрение работников сферы услуг в России повысит и само качество сервиса, — отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.






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