Экономика

Сбер вдвое увеличил выдачи образовательных кредитов

Экономика 14.10.2022 14:29
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14.10.2022 14:29


Сбер подвел итоги сезона кредитования на образование. С мая по сентябрь 2022 образовательным кредитом в Сбере воспользовались почти 37 тысяч учащихся, они получили средства на оплату обучения на общую сумму 5,3 млрд рублей. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем самым «образовательный» кредитный портфель банка составил 19,4 млрд руб.
Значительно нарастить выдачи банк смог в том числе за счет появления новых каналов приема заявок на кредит. В этом году стало возможно подать заявку на получение кредита не только в отделении Сбера, но и в учебном заведении. А на сайте банка появилась возможность оставить заявку на консультацию с последующим обратным звонком специалиста банка.  
Выросло число вузов, студенты которых выбрали Сбер в качестве финансового помощника: сейчас их 667, тогда как в мае прошлого года их было 562. 
При этом образовательный кредит можно оформить для учебы в любом вузе страны, имеющем лицензию, а не только в столичных известных учебных заведениях.   
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: 
«Мы максимально учитываем запросы студенческого сообщества, предоставляя заёмные средства на обучение. Получать образование, вносить совсем небольшие платежи сопоставимые со стоимостью чашки кофе, а возвращать долг уже после окончания вуза и устройства на работу — и прагматично, и удобно. Это тот продукт, за который мы испытываем настоящую гордость: тысячи молодых людей имеют возможность получить профессию своей мечты, не соглашаясь на компромисс, а условия предоставления кредита беспрецедентно выгодные: ставка составляет всего 3% годовых, при этом в первые годы студент платит только часть от этих процентов, остальные субсидируются государством».  


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