Экономика

ВТБ оценил рынок ипотечного кредитования в сентябре

Экономика 13.10.2022 15:13
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13.10.2022 15:13


По оценке в ВТБ, в июле-сентябре этого года российский рынок жилищного кредитования развивался неоднородно. В июле и августе, несмотря на традиционное летнее затишье, наблюдалась нетипично высокая активность заемщиков, а в сентябре клиенты стали вести себя более осторожно: в конце месяца часть из них решили отложить сделки по купле-продажи и последить за развитием ситуации.

-В третьем квартале ипотечный рынок развивался неоднородно. В июле и августе, несмотря на сезон отпусков и традиционное летнее затишье, мы наблюдали его нетипично высокую активность. Оживление сегмента фиксировалось на фоне сокращения ставок по кредитам. В сентябре заемщики стали вести себя более осторожно: в конце месяца часть из них решили отложить на некоторое время сделки по купле-продажи и последить за развитием ситуации, – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Как отмечают эксперты банка, несмотря на корректировку условий жилищного кредитования большинством игроков у клиентов по-прежнему сохраняется возможность провести сделку на выгодных условиях в рамках программ с господдержкой.

-Устанавливая ценовые параметры по своим кредитным продуктам, банк ориентируется не только на уровень ключевой ставки, но и облигаций федерального займа, а он за последнее время увеличился. На этом фоне стоимость длинных денег для игроков финансового рынка выросла, поэтому они были вынуждены пересмотреть условия по своим ипотечным программам. Тем не менее, для тех клиентов, которым в текущих условиях необходимо приобрести квартиру, сохраняется возможность провести сделку на доступных условиях – ставки по госпрограммам остались неизменными. Кроме того, многие объекты на рынке сейчас выставляются с дисконтом, что также позволяет заемщикам получить определённую выгоду, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. За январь-сентябрь 2022 года в целом по стране банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. В начале осени клиенты ВТБ чаще всего оформляли ипотеку в Москве (23,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (8 млрд) и Краснодаре (5,4 млрд). Средний чек составил примерно 4,6 млн рублей.

В Москве и области по итогам девяти месяцев ВТБ провел в Москве и области более 31 тысячи ипотечных сделок. Их общий объем превысил 261 млрд рублей. В третьем квартале банк почти на четверть нарастил продажи в столичном регионе в сравнении с предыдущими тремя месяцами – в этот период клиенты провели около 10 тысяч жилищных кредитов на 90 млрд рублей.

 

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