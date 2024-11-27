



В Волгограде глава Центрального района Валерия Кроман отчиталась о работе, проделанной за 9 месяцев 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102», сам отчётный приём был дан чиновницей ещё в октябре, однако посетить его удалось далеко не всем. Печатная версия доклада накануне была размещена в открытом доступе.

Согласно документу, самой острой темой отчетного периода стало введение платных парковок в Центральном районе Волгограда. При этом, по информации руководителя района, нововведение добавило хлопот ее подчиненным.

– Проект платного парковочного пространства запущен в работу в этом году, и одной из главных целей выступает решение проблемы беспорядочного паркования на улицах города и создания возможности удобного передвижения пешеходов и транспортных средств. Координатором по данному направлению выступает МБУ «Северное», однако на администрацию района лёг немалый объём работы. Именно территориальная административная комиссия Центрального района еженедельно рассматривает все поступившие материалы в отношении граждан, а также юридических лиц, совершивших правонарушения, – говорится в отчете Валерии Кроман.

Одновременно, продолжает Валерия Кроман, районные власти продолжают благоустройство дворов. За девять прошедших месяцев проведен ремонт и 12 автомагистралей. Реконструкция очередного участка линии скоростного трамвая также легла в отчет. Последняя, по данным главы, к слову, полностью завершится к 1 декабря 2024 года.

Гордость властей Центрального района – масштабные проекты по благоустройству. В своём отчёте руководитель администрации акцентировала внимание на реконструкции сквера на площади Павших Борцов, а также реставрации мемориала на братской могиле защитников защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий.

На 2025 год у районных чиновников также уже имеются не менее грандиозные планы по благоустройству. Так, глава пообещала завершить обновление заключительного участка верхней террасы Центральной набережной от ул. 7-й Гвардейской до музея-панорамы.

Похвалилась Валерия Кроман в своём отчёте и завершением в 2024 году реставрации фонтана между социально-педагогическим и политехническим университетами.

- Весной этого года завершены работы по восстановлению фонтана, расположенного напротив университетов — педагогического и технического. В результате проведённых работ полностью обновлены инженерные сети, насосы и система управления сооружением. Заменено бетонное основание чаши. Большое внимание уделили облицовке: специалисты отшлифовали и вернули на место более 130 гранитных плит, сохранившихся с 60-х годов. Благоустроена прилегающая территория.

Напомним, о чудесных метаморфозах, происходящих с обновлённым фонтаном в этом летнем сезоне, редакция неоднократно рассказывала. Гидротехническое сооружение то пересыхало во время зноя, то удивляло горожан и гостей областного центра экстравагантным ароматом и буйством ярких красок.

Но на этом власти решили не останавливаться. Уже весной 2025-го должны быть возвращены к жизни ещё два фонтана: в сквере вблизи перекрёстка пр. Ленина с ул. Порт-Саида, а также напротив здания Центробанка.

Кроме того, Валерия Кроман в очередной раз пообещала жителям района отреставрировать фонтан «Возлюбленных» у здания НЭТа и фонтан в сквере Симбирцева. Претворить эти планы в жизнь чиновники рассчитывают в рамках комплексного благоустройства ул. Мира, которое запланировано на 2025-2026 года.

Отдельное внимание руководитель уделила и сносу самовольно возведённых объектов. По информации районной администрации, в ближайшие недели должен завершиться демонтаж магазина «МАН» у собора Александра Невского.

- До конца 2024 года запланировано принудительно снести здание бывшего магазина «МАН-24 часа» в центре города на улице Гоголя, 5, который размещен без разрешительных документов. Торговый объект (НТО) признан Арбитражным судом Волгоградской области возведённым с нарушениями действующего законодательства. Кроме того, суд счёл объект недвижимости некапитальным сооружением, не включенным в действующую схему размещения НТО.

Однако в настоящее время, по информации властей, владелец сооружения продолжает противиться сносу.

После завершения демонтажных работ глава района пообещала обустроить на месте «МАНа» тротуары, разбить клумбы и высадить газон. С полной версией отчета Валерии Кроман предлагаем ознакомиться, скачав этот файл.

Напомним, накануне ИА «Высота 102» цитировало отчет главы Дзержинского района Волгограда Сергея Тация.

Фото из архива ИА «Высота 102»