Экономика

ВТБ: продажи золотых слитков превысили 20 тонн

Экономика 13.10.2022 11:45 Новости компаний
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13.10.2022 11:45 Новости компаний


ВТБ с начала старта продаж в марте текущего года передал состоятельным клиентам 20,5 тонн золотых слитков. Всего за этот период банк провел около 2,3 тысяч сделок по продаже драгоценного металла, средний вес которой составил 6 кг.
ВТБ одним из первых на рынке запустил продажу инвестиционных драгоценных мерных слитков, произведенных российскими аффинажными заводами. Состоятельные клиенты могут приобрести золото 999-й пробы весом от 1 до 100 кг.
Стоимость золотых слитков рассчитывается в день покупки в соответствии с рыночными котировками. Чтобы их приобрести, необходимо сделать предварительный заказ. Оплатить сделку можно рублями или валютой в рамках № 55-ФЗ.
Наши состоятельные клиенты все чаще выбирают золото как надежный инструмент диверсификации активов в долгосрочной перспективе. Особенно повысился интерес после отмены в марте НДС 20% на покупку золотых слитков. В основном крупные частные инвесторы приобретают драгоценный металл с целью сохранить капитал и сформировать защитный портфель, в том числе для будущих поколений, – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии».
В рамках продажи выпускаются все необходимые сертифицирующие документы, получение самих слитков доступно в хранилище банка. Клиенты могут забрать физическое золото или оставить его в банке на ответственном хранении.

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