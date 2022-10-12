







Неоднократно судимый мужчина, который выдавал себя за сотрудника ФСБ России, осужден за мошенничество в Волгоградской области.

- Краснослободский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК России и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ России по Волгоградской области.

38-летнего афериста задержали в 2022 году сотрудники УФСБ России по Волгоградской области и ОРЧ СБ ГУ МВД России по региону.

По материалам дела, мужчина, представившись сотрудником органов безопасности, пообещал жительнице Волгоградской области за определенную сумму решить вопрос об оказании содействия в переводе ее сына в высшее учебное заведение ФСБ России. Его задержали с поличным во время получения части денежных средств в сумме 150 тысяч рублей.

ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбудило уголовное дело по материалам регионального УФСБ.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



