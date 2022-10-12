













Полицейские задержали в Волгограде пособника телефонных мошенников, который забирал у обманутых людей деньги и переводил их аферистам.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 24-летний местный житель был задержан оперативными сотрудниками по подозрению в причастности к обману пенсионеров в Волгограде.

Установлено, что молодой человек решил воспользоваться предложением о заработке, которое увидел в Интернете.

- Увидел объявление о перевозке денежных средств, решил написать. Написал. Говорили, будут передавать люди денежные средства - это взятки, - рассказал задержанный.

По его словам, ему передавали суммы в размере 70 тысяч рублей, 600 тысяч рублей и даже 10 тысяч долларов. В общей сложности молодой человек смог вспомнить порядка 15 эпизодов.

- Как они написали, необходимо для конспирации надевать маску, подходить к банкомату. Передавали реквизиты и в дальнейшем я переводил туда денежные средства, - говорит молодой человек.

Курьер утверждал, что до последнего не понимал, что работает на мошенников.

В главке уточнили, что сообщники задержанного действовали по уже известной схеме: звонили пенсионерам, сообщая, что их родственники совершили дорожно-транспортное происшествие. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники требовали деньги, которые нужно было передать курьеру.

По данным следствия, десятки пожилых людей отдали курьеру-волгоградцу свыше 3,5 миллиона рублей. Себе он оставлял небольшое вознаграждение, а большую часть суммы перевел на счета аферистов.

Следствие будет ходатайствовать об избрании курьеру меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с ним проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов его противоправной деятельности.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фотоколлаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»



