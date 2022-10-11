«Слишком часто ездил рядом с домом»: волгоградец угрожал застрелить водителя «КАМАЗа»









В Тракторозаводском районе сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в угрозе убийством. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию с заявлением обратился 61-летний волгоградец. Мужчина просил привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который угрожал ему ружьем и высказывал намерение убить.





Подозреваемым оказался 44-летний мужчина. Как выяснилось, мужчине не нравилось, что рядом с его домом слишком часто проезжает "КАМАЗ". За это он и пригрозил застрелить водителя грузовика.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ – «Угроза убийством». Несдержанному волгоградцу грозит наказание до двух лет лишения свободы.



