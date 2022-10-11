Расследования

«Слишком часто ездил рядом с домом»: волгоградец угрожал застрелить водителя «КАМАЗа»

Расследования 11.10.2022 17:21
0
11.10.2022 17:21



В Тракторозаводском районе сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в угрозе убийством. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию с заявлением обратился 61-летний волгоградец. Мужчина просил привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который угрожал ему ружьем и высказывал намерение убить.

Подозреваемым оказался 44-летний мужчина. Как выяснилось, мужчине не нравилось, что рядом с его домом слишком часто проезжает "КАМАЗ". За это он и пригрозил застрелить водителя грузовика. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ – «Угроза убийством». Несдержанному волгоградцу  грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.10.2022 16:45
Расследования 11.10.2022 16:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2022 12:28
Расследования 11.10.2022 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2022 12:14
Расследования 11.10.2022 12:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2022 11:10
Расследования 11.10.2022 11:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2022 10:30
Расследования 11.10.2022 10:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2022 14:51
Расследования 10.10.2022 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2022 10:36
Расследования 10.10.2022 10:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2022 08:07
Расследования 09.10.2022 08:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2022 10:45
Расследования 08.10.2022 10:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2022 19:49
Расследования 07.10.2022 19:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2022 15:57
Расследования 07.10.2022 15:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2022 19:24
Расследования 06.10.2022 19:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2022 16:31
Расследования 06.10.2022 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2022 14:26
Расследования 06.10.2022 14:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2022 10:25
Расследования 06.10.2022 10:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:43
Спасала при инфаркте: в Волгограде умерла профессор медицины Екатерина ЦыбулинаСмотреть фотографии
18:46
На Украине погиб рядовой из Волгоградской области Вячеслав ЧерновСмотреть фотографии
18:14
ГУ МВД: в Волгограде нашли пропавшего 12-летнего школьникаСмотреть фотографии
17:30
Суд оштрафовал проживающую в Москве волгоградку за ролики в соцсетиСмотреть фотографии
17:21
«Слишком часто ездил рядом с домом»: волгоградец угрожал застрелить водителя «КАМАЗа»Смотреть фотографии
17:00
Победа дискаунтеров: настало время выгодных покупокСмотреть фотографии
16:46
«Как на эти деньги жить?»: жены мобилизованных волгоградцев жалуются в прокуратуру на мизерные выплатыСмотреть фотографии
16:45
Сельские чиновники в Волгоградской области расплатятся за удар током ребенка в паркеСмотреть фотографии
16:02
Клиенты Tele2 могут бесплатно протестировать онлайн-сервис «Лицей»Смотреть фотографии
15:35
«Это просто позор»: под Волгоградом чиновники спешно обновляют памятник героям СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:01
Эко-советы от фиксиков: школьников приглашают на бесплатные мастер-классыСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде Оксана Михальченко возглавила поликлинику № 7Смотреть фотографии
13:19
Для семей мобилизованных волгоградцев создадут систему адресной помощиСмотреть фотографии
13:18
Возят машинами: на острове в Волгограде растут горы мусораСмотреть фотографии
12:44
Бочаров: семьи мобилизованных волгоградцев получат по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде осудили мастера за махинации с премиями на оборонном заводеСмотреть фотографии
12:15
Под Волгоградом простятся с погибшим на Украине Жасланом МажитовымСмотреть фотографии
12:14
Волгоградец хранил в квартире арсенал из гранат и взрывных устройствСмотреть фотографии
11:49
Два автомобиля разбили селяне в ходе конфликта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:44
Начались съемки остросюжетного шпионского детектива «ГДР»Смотреть фотографии
11:36
В Волгограде ушел из дома и пропал 12-летний подростокСмотреть фотографии
11:10
В Волгоградской области рабочего фермы судят за поджог и убийствоСмотреть фотографии
10:50
В массовое ДТП с лесовозом попала жительница Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:30
Суд в Волгограде отправил отчима-педофила в колонию на 17 летСмотреть фотографии
10:27
«В бой идут одни старики»: в Волгограде мобилизованных сотрудников готовы заменить пенсионерыСмотреть фотографии
10:13
В Волжском слесаря автоколонны придавило автобусомСмотреть фотографии
10:03
Тело утонувшего в Саратовской области рыбака нашли возле волгоградского островаСмотреть фотографии
09:57
«Жил один и выпивал»: под Волгоградом в сгоревшей даче погиб 61-летний мужчинаСмотреть фотографии
09:45
Мобилизованных под Волгоградом готовят побеждать танки в ближнем боюСмотреть фотографии
09:17
Под Волгоградом взорвали обнаруженные в земле снарядыСмотреть фотографии
 