«Слишком часто ездил рядом с домом»: волгоградец угрожал застрелить водителя «КАМАЗа»

Расследования 11.10.2022 17:21
0
11.10.2022 17:21
В Тракторозаводском районе сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в угрозе убийством. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию с заявлением обратился 61-летний волгоградец. Мужчина просил привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который угрожал ему ружьем и высказывал намерение убить.
Подозреваемым оказался 44-летний мужчина. Как выяснилось, мужчине не нравилось, что рядом с его домом слишком часто проезжает "КАМАЗ". За это он и пригрозил застрелить водителя грузовика.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ – «Угроза убийством». Несдержанному волгоградцу грозит наказание до двух лет лишения свободы.
Сельские чиновники в Волгоградской области расплатятся за удар током ребенка в парке11.10.2022 16:45
Расследования 11.10.2022 16:45
В Волгограде осудили мастера за махинации с премиями на оборонном заводе11.10.2022 12:28
Расследования 11.10.2022 12:28
Волгоградец хранил в квартире арсенал из гранат и взрывных устройств11.10.2022 12:14
Расследования 11.10.2022 12:14
В Волгоградской области рабочего фермы судят за поджог и убийство11.10.2022 11:10
Расследования 11.10.2022 11:10
Суд в Волгограде отправил отчима-педофила в колонию на 17 лет11.10.2022 10:30
Расследования 11.10.2022 10:30
Задержанный за взятку полковник УФСИН готовится идти под суд в Волгограде10.10.2022 14:51
Расследования 10.10.2022 14:51
В Волгограде двух подрядчиков фонда капремонта повторно осудят за хищение 45 млн рублей10.10.2022 10:36
Расследования 10.10.2022 10:36
СМИ: предполагаемый водитель грузовика до ЧП в Крыму возил груз в Камышин и Волгоград09.10.2022 08:07
Расследования 09.10.2022 08:07
Под Волгоградом жадный фермер не платил зарплату пятерым рабочим08.10.2022 10:45
Расследования 08.10.2022 10:45
МВД в Волгограде заподозрило мошенничество в работе ритуальной фирмы07.10.2022 19:49
Расследования 07.10.2022 19:49
В Волгограде 14 строителей лишили зарплаты после ареста счетов фирмы07.10.2022 15:57
Расследования 07.10.2022 15:57
В Волгоградской области семья срубила на дрова 21 дуб06.10.2022 19:24
Расследования 06.10.2022 19:24
В Волгограде группу экс-полицейских будут судить за слив данных из базы МВД06.10.2022 16:31
Расследования 06.10.2022 16:31
Жителя Тамбовской области осудят в Волгограде за обман с подменного номера06.10.2022 14:26
Расследования 06.10.2022 14:26
«Нагулялся и сам пришел»: в Волгоградской области нашли пропавшего подростка06.10.2022 10:25
Расследования 06.10.2022 10:25