В ДТП с автобусом в Волгоградской области пострадали 4 человека









Пассажирский автобус и два легковых автомобиля столкнулись в Михайловке Волгоградской области, сообщили в региональном главке МВД.

По предварительной информации, виновником происшествия стал 57-летний водитель автобуса «Волжанин». Он двигался по улице Фрунзе в сторону улицы Ленина и напротив дома №107 наехал на «Hyundai Getz», стоящий впереди.

От удара иномарку отбросило на автомобиль «ВАЗ- 2102», водитель которого остановился впереди, чтобы пропустить встречные транспортные средства.

В результате ДТП травмы получили четыре пассажира иномарки. Они доставлены в больницу.



