Происшествия

В ДТП с автобусом в Волгоградской области пострадали 4 человека

Происшествия 09.10.2022 11:24
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09.10.2022 11:24



Пассажирский автобус и два легковых автомобиля столкнулись в Михайловке Волгоградской области, сообщили в региональном главке МВД.
По предварительной информации, виновником происшествия стал 57-летний водитель автобуса «Волжанин». Он двигался по улице Фрунзе в сторону улицы Ленина и напротив дома №107 наехал на «Hyundai Getz», стоящий впереди.
От удара иномарку отбросило на автомобиль «ВАЗ- 2102», водитель которого остановился впереди, чтобы пропустить встречные транспортные средства.
В результате ДТП травмы получили четыре пассажира иномарки. Они доставлены в больницу.

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