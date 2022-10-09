Водитель легковушки скончалась в больнице после лобового ДТП под Волгоградом









В лобовом столкновении двух автомобилей в Камышинском районе Волгоградской области погибла 35-летняя женщина, три человека пострадали.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, смертельная авария произошла накануне днем на автодороге «Иловля-Ольховка-Солодча».

По предварительной информации, женщина-водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», двигалась из Камышина в сторону села Соломатино. В какой-то момент она выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с «ВАЗ 2115», который двигался навстречу.

В результате ДТП водитель «Лады Калины» от полученных травм скончалась в медучреждении. 54-летний водитель и двое пассажиров автомашины «ВАЗ 2115» с травмами госпитализированы.



