В России ограничили скорость электросамокатов и гироскутеров

Федеральные новости 07.10.2022 11:25
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07.10.2022 11:25
Правительство РФ утвердило изменения в ПДД, которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок.
- Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеёса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч, - говорится на сайте кабмина.
При этом масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.
Теперь движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками. Они будут информировать о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры.
- При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. Водители средств индивидуальной мобильности должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета, - отмечается в сообщении.
На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. Но делать это можно людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов.
Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.
Также постановлением утверждены два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов.
Помимо этого, у знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик. В первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором – рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида-колясочника.
Ещё одно нововведение – визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми.
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