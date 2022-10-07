Федеральные новости

В России ограничили скорость электросамокатов и гироскутеров

Федеральные новости 07.10.2022 11:25
0
07.10.2022 11:25



Правительство РФ утвердило изменения в ПДД, которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок. 
- Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеёса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч, - говорится на сайте кабмина.
При этом масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.
Теперь движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками. Они будут информировать о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры. 
- При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. Водители средств индивидуальной мобильности должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета, - отмечается в сообщении. 
На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. Но делать это можно людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. 
Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.
Также постановлением утверждены два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов. 
Помимо этого, у знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик. В первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором – рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида-колясочника. 
Ещё одно нововведение – визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
05.10.2022 20:43
Федеральные новости 05.10.2022 20:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.10.2022 14:37
Федеральные новости 05.10.2022 14:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.10.2022 20:10
Федеральные новости 04.10.2022 20:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.10.2022 15:53
Федеральные новости 04.10.2022 15:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.10.2022 16:47
Федеральные новости 03.10.2022 16:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.10.2022 11:34
Федеральные новости 02.10.2022 11:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.10.2022 08:03
Федеральные новости 01.10.2022 08:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.09.2022 20:44
Федеральные новости 30.09.2022 20:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.09.2022 10:08
Федеральные новости 30.09.2022 10:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.09.2022 22:01
Федеральные новости 29.09.2022 22:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.09.2022 15:08
Федеральные новости 29.09.2022 15:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.09.2022 17:03
Федеральные новости 28.09.2022 17:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.09.2022 08:10
Федеральные новости 28.09.2022 08:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.09.2022 08:04
Федеральные новости 27.09.2022 08:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.09.2022 08:11
Федеральные новости 24.09.2022 08:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:48
Экологическое настоящее и будущее Волгоградской области обсудили в облдумеСмотреть фотографии
15:27
Волгоградский МУП компенсирует вред подростку от укуса бродячей собакиСмотреть фотографии
14:36
Построенную в Волгограде трассу мечты показали с высотыСмотреть фотографии
14:25
Волгоградские ученики и родители посмотрели, где и как производят продукты для школьных столовыхСмотреть фотографии
13:52
«Мы понимаем, что здесь не гостиница»: мобилизованные пожаловались Бочарову на отсутствие горячей водыСмотреть фотографии
13:02
Волгоградский НЭТ направит сборы от «Женихов» в фонд поддержки СВОСмотреть фотографии
12:47
Губернатор Бочаров отправился к мобилизованным в учебный центрСмотреть фотографии
12:34
Банк «Открытие»: 76% родителей в ЮФО считают уровень финансовой грамотности достаточным, чтобы учить детейСмотреть фотографии
12:25
Крупнейший детский бассейн в Волгограде превращается в огромный катокСмотреть фотографии
11:49
Грузовики прошли первыми: в Волгограде открыли объезд поселка ГорьковскийСмотреть фотографии
11:44
Под Волгоградом иномарка сбила насмерть 23-летнего пешеходаСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области водитель машины погиб из-за выбежавшего на дорогу лосяСмотреть фотографии
11:25
В России ограничили скорость электросамокатов и гироскутеровСмотреть фотографии
11:14
В Волгограде нашли заблудившуюся бабушку с сумкой на колесикахСмотреть фотографии
10:10
«Захоронение воинов глубже»: волгоградцев привело в шок появление котлована на братской могилеСмотреть фотографии
08:33
«От отца – к сыну»: богатые и влиятельные возглавили Михайловскую городскую думуСмотреть фотографии
07:55
Губернатор нашел нового председателя комитета строительства Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:11
И стол для заседаний: Волгоградская областная дума закупает новую мебель почти на 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
20:25
В хуторе Волгоградской области отремонтировали крыльцо ФАПа после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
20:09
В Волжском второй раз судят бывшего чиновника. И тоже за детский садСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
В Волгоградской области признали ошибку мобилизации отца ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
19:24
В Волгоградской области семья срубила на дрова 21 дубСмотреть фотографии
18:07
Володин услышал просьбу волгоградцев о возвращении троллейбусов в Кировский районСмотреть фотографии
17:31
Свекла рекордно подорожала в Волгоградкой области на 6 октябряСмотреть фотографии
17:26
Под Волгоградом 132 га земли очистились от паразитовСмотреть фотографии
16:42
«Подлечился и снова в бой»: подполковнику из зоны СВО в Волгограде вручили госнаградыСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде группу экс-полицейских будут судить за слив данных из базы МВДСмотреть фотографии
16:07
В скандале после игры волгоградского «Ротора» и «Шинника» разберется КДКСмотреть фотографии
15:54
Вкусно и познавательно: «Сады Придонья» презентовали уникальный экскурсионный маршрутСмотреть фотографии
15:33
Абоненты Tele2 могут обменять минуты на трафик в «Одноклассниках» и TwitchСмотреть фотографии
 