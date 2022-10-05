Телеком 05.10.2022 12:04
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05.10.2022 12:04
«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в прогулочной зоне на проспекте Жукова в Волгограде. Специалисты компании смонтировали, настроили и подключили 35 камер к системе «Безопасный регион», которая объединяет тысячи аналогичных устройств по всему городу и обеспечивает быстрое реагирование соответствующих служб, в том числе полиции и МЧС, на возникающие инциденты.
— Благоустройство бульварной части проспекта Жукова вышло на финишную прямую. За время реализации этой программы здесь появился мини-парк, пешеходные дорожки, выложенные тротуарной плиткой, с лавочками и арт-объектами. Строго по графику были выполнены работы по установке систем видеонаблюдения компанией "Ростелеком". В ее лице мы нашли надежного партнера. Старанием всех профессионалов, принимавших участие в реализации этого проекта, еще один уголок Волгограда стал комфортным и безопасным для горожан, — отметил директор ООО «Стройплощадка+» Роман Агаджанов.
Работы по облагораживанию территории в границах от Самарского разъезда до пересечения с ул. им. Хорошева в Дзержинском районе Волгограда проводятся в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2021-2022 год.
— «Ростелеком» постоянно и активно участвует в городских и областных проектах, направленных на повышение комфорта и безопасности жизни волгоградцев. Мы осознаем, что многие наши сервисы и решения в этой сфере имеют социальную составляющую, поэтому прилагаем максимальные усилия для качественного выполнения работ в заявленные сроки. При благоустройстве прогулочной зоны на проспекте Жукова мы не только оперативно развернули систему наблюдения, но взяли на себя дополнительный объем работ – установили и подключили 120 световых опор, – подчеркнул директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.
Системы видеонаблюдения «Ростелекома» широко используется на улицах, предприятиях и частных домохозяйствах Волгограда и области. Сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» подключили более 200 предприятий и организаций региона. Облачное цифровое решение компании обеспечивает устойчивую передачу видеопотока и его хранение архива на защищенных серверах компании.
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.
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