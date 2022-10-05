Телеком

«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в прогулочной зоне на проспекте Жукова в Волгограде

Телеком 05.10.2022 12:04
0
05.10.2022 12:04


«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в прогулочной зоне на проспекте Жукова в Волгограде. Специалисты компании смонтировали, настроили и подключили 35 камер к системе «Безопасный регион», которая объединяет тысячи аналогичных устройств по всему городу и обеспечивает быстрое реагирование соответствующих служб, в том числе полиции и МЧС, на возникающие инциденты.
Благоустройство бульварной части проспекта Жукова вышло на финишную прямую. За время реализации этой программы здесь появился мини-парк, пешеходные дорожки, выложенные тротуарной плиткой, с лавочками и арт-объектами. Строго по графику были выполнены работы по установке систем видеонаблюдения компанией "Ростелеком". В ее лице мы нашли надежного партнера. Старанием всех профессионалов, принимавших участие в реализации этого проекта, еще один уголок Волгограда стал комфортным и безопасным для горожан, — отметил директор ООО «Стройплощадка+» Роман Агаджанов.
Работы по облагораживанию территории в границах от Самарского разъезда до пересечения с ул. им. Хорошева в Дзержинском районе Волгограда проводятся в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2021-2022 год. 
«Ростелеком» постоянно и активно участвует в городских и областных проектах, направленных на повышение комфорта и безопасности жизни волгоградцев. Мы осознаем, что многие наши сервисы и решения в этой сфере имеют социальную составляющую, поэтому прилагаем максимальные усилия для качественного выполнения работ в заявленные сроки. При благоустройстве прогулочной зоны на проспекте Жукова мы не только оперативно развернули систему наблюдения, но взяли на себя дополнительный объем работ – установили и подключили 120 световых опор, – подчеркнул директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.
Системы видеонаблюдения «Ростелекома» широко используется на улицах, предприятиях и частных домохозяйствах Волгограда и области. Сервис  «Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» подключили более 200 предприятий и организаций региона. Облачное цифровое решение компании обеспечивает устойчивую передачу видеопотока и его хранение архива на защищенных серверах компании.
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.

Реклама. ПАО «Ростелеком»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
05.10.2022 11:42
Телеком 05.10.2022 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.10.2022 15:59
Телеком 04.10.2022 15:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.10.2022 13:29
Телеком 04.10.2022 13:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.10.2022 15:24
Телеком 03.10.2022 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.09.2022 14:56
Телеком 30.09.2022 14:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.09.2022 14:10
Телеком 29.09.2022 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.09.2022 10:54
Телеком 29.09.2022 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.09.2022 11:58
Телеком 21.09.2022 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.09.2022 10:49
Телеком 21.09.2022 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.09.2022 11:31
Телеком 20.09.2022 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.09.2022 16:39
Телеком 16.09.2022 16:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.09.2022 12:08
Телеком 16.09.2022 12:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2022 18:53
Телеком 15.09.2022 18:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.09.2022 13:11
Телеком 14.09.2022 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.09.2022 13:46
Телеком 12.09.2022 13:46
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:01
Какие причины неявки в военкомат по повестке считаются уважительнымиСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде директор ООО «Альянс» год не платила зарплату водителюСмотреть фотографии
15:16
Уже 30 жителей Волгоградской области отравились грибами с конца сентябряСмотреть фотографии
14:48
Под Волгоградом ищут подростка, сбежавшего на рассвете из домаСмотреть фотографии
14:37
МВД воскресит коды госномеров для транспорта из новых регионов РоссииСмотреть фотографии
14:27
Серийную дебоширку из Москвы осудят за нападение на полицейского под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:03
Свои же и сдали: житель Волгоградской области получил срок за подаренную другу банку порохаСмотреть фотографии
12:56
Новый заместитель мэра Волгограда оставил строительное хозяйство региона на женщинуСмотреть фотографии
12:13
Волгоградец идет под суд за уклонение от военной службыСмотреть фотографии
12:04
«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в прогулочной зоне на проспекте Жукова в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Волгоградец превратил платежные терминалы в игровые, а подвал в казиноСмотреть фотографии
11:51
Место провинившегося и уволенного замглавы Волгограда занял Евгений ПанкинСмотреть фотографии
11:42
МТС получила премию за проект по развитию сотрудниковСмотреть фотографии
11:28
Волгоградцам посоветовали, как правильно обжаловать решения о мобилизацииСмотреть фотографии
11:27
Неудачный обгон привел к ранению трех человек под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:46
В приток Дона в Волгоградской области выпустили молодую стерлядьСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде разрушителя домов оштрафовали на треть миллиардаСмотреть фотографии
09:47
Военная полиция следит за порядком в ходе мобилизации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:19
В Волгоградской области отремонтировали воздушную линию, питающую электроэнергией водопроводСмотреть фотографии
08:50
39-летний житель Волгоградской области со шрамом пропал со своей машинойСмотреть фотографии
08:32
На рынке в Михайловке ночью вспыхнул пожар из-за короткого замыканияСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области объявили охоту на опасную лосихуСмотреть фотографии
21:26
«Родина мать» улетит в космос на ракетеСмотреть фотографии
20:30
Уволен вице-мэр Волгограда Владимир СидоренкоСмотреть фотографии
20:10
Шойгу приказал военкомам изучить перечень отсрочек от мобилизацииСмотреть фотографии
19:31
«Ничего святого»: волгоградцы столкнулись с обманом при заказе памятных надгробийСмотреть фотографииCмотреть видео
18:43
Список из 17 вещей, которые можно взять мобилизованным волгоградцамСмотреть фотографии
17:50
Обанкротившегося застройщика «голого» дома в Волгограде не покарали лишением особняка за 12 млн рублейСмотреть фотографии
16:35
Мобилизация в Волгоградской области продолжится после выполнения плана первого этапаСмотреть фотографии
16:09
Заместителя мэра Волжского Виктора Сухорукова потребовали посадить на 4 годаСмотреть фотографии
 