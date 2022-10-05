Неудачный обгон привел к ранению трех человек под Волгоградом









Три человека пострадали в результате крупного ДТП в Калачевском районе Волгоградской области.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 69 километре федеральной автодороги «Волгоград-Каменск- Шахтинский».

По предварительной информации, 66-летний водитель «Hyundai Solaris», который двигался из Волгограда в Ростов-на-Дону, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра.

В это время встречный автомобиль «Renault Duster», которым управляла 66-летняя женщина, также пошел на обгон.

Водитель «Hyundai Solaris», увидев это, не справился с управлением, наехал на обочину встречного движения, касательно зацепив идущий впереди в попутном направлении автомобиль «Daewoo Nexia». После этого «Hyundai» съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП пострадали пассажиры этой иномарки: 26-летний мужчина и две женщины 24 и 49 лет. Они госпитализированы в больницу.



