Неудачный обгон привел к ранению трех человек под Волгоградом

Происшествия 05.10.2022 11:27
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05.10.2022 11:27
Три человека пострадали в результате крупного ДТП в Калачевском районе Волгоградской области.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 69 километре федеральной автодороги «Волгоград-Каменск- Шахтинский».
По предварительной информации, 66-летний водитель «Hyundai Solaris», который двигался из Волгограда в Ростов-на-Дону, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра.
В это время встречный автомобиль «Renault Duster», которым управляла 66-летняя женщина, также пошел на обгон.
Водитель «Hyundai Solaris», увидев это, не справился с управлением, наехал на обочину встречного движения, касательно зацепив идущий впереди в попутном направлении автомобиль «Daewoo Nexia». После этого «Hyundai» съехал с дороги и перевернулся.
В результате ДТП пострадали пассажиры этой иномарки: 26-летний мужчина и две женщины 24 и 49 лет. Они госпитализированы в больницу.
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