Сегодня, 3 октября, депутаты Государственной думы единогласно поддержали принятие в состав России четырех регионов – Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Законопроекты о ратификации договоров были направлены в ГД накануне.

– Вхождение Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации — единственная возможность спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима. Прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей. Защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру, — подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

В ходе пленарного заседания Володин также подчеркнул, что «цели и задачи специальной военной операции определены, они будут обязательно достигнуты».

Сегодня же ГД рассмотрит четыре федеральных конституционных закона о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

В соответствии с положениями проектов ФКЗ, со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Гражданам, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.

До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. В течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований.

Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль.

Вооруженные Силы, воинские формирования и специализированные органы, сформированные в новых субъектах к настоящему времени, предлагается включить в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

В отношении Запорожской области в законопроект включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии. Наряду с действующим законодательством Президентом и Правительством Российской Федерации могут устанавливаться особенности в отдельных областях использования атомной энергии.