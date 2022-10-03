Экономика

Банк «Открытие» выступил совместным букраннером SPO Positive Technologies

Экономика 03.10.2022 14:25
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03.10.2022 14:25


Банк «Открытие» выступил совместным букраннером вторичного размещения обыкновенный акций ПАО «Группа Позитив» («Positive Technologies»), одного из лидеров российского рынка кибербезопасности в В2В сегментах.
Итоговая цена предложения составила 1061,8 рублей за акцию. В ходе размещения инвесторам были предложены существующие акции, а в качестве продающих акционеров выступили основатели и топ-менеджеры компании. Объявленная цена размещения подразумевает ее рыночную капитализацию в размере 70,1 млрд рублей. В рамках размещения продающие акционеры компании продали 932,6 тыс. акций, составляющих 1,41% от текущего акционерного капитала. В соответствии с объявленными условиями сделки, продающими акционерами был предусмотрен встроенный опцион колл, позволяющий инвесторам, принявшим участие в размещении, дополнительно приобрести акции по цене SPO в количестве до 25% заявки, удовлетворенной по результатам SPO. Также компания и продающие акционеры предусмотрели мораторий на продажу акций продолжительностью 180 дней (lockup период).
Акции Positive Technologies были выведены на Московскую биржу с тикером «POSI» в декабре 2021 года в ходе прямого листинга. Цель состоявшегося SPO заключалась в расширении круга акционеров и повышения ликвидности акций.
Роль банка «Открытие» заключалась в привлечении консолидированного спроса как розничных, так и институциональных инвесторов. В процессе маркетинга банк осуществлял аналитическое сопровождение сделки, организацию и проведение маркетинговых онлайн-мероприятий, прямую коммуникацию с клиентами в различных каналах продаж.
По итогам 9 месяцев 2022г. SPO Positive Technologies остается единственной закрытой сделкой на российском рынке акционерного капитала.
Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие»:
— Мы рады выступить букраннером SPO Positive Technologies, одного из крупнейших и наиболее успешных разработчиков ПО в ключевых секторах рынка кибербезопасности. Компания поступательно и уверенно идет к своей цели, и это SPO стало важным шагом на пути к становлению новой голубой фишки на российском рынке акций.
Дополнительную ценность сделке придают беспрецедентно сложные внешние обстоятельства, которые сопутствовали участникам на финальном этапе размещения. Это была первая сделка на публичном рынке акций с начала 2022 года – компания запустила важный процесс формирования рынка в новых условиях.
Банк «Открытие» также нацелен на адаптацию бизнеса ECM к новым рыночным условиям, тесное взаимодействие подразделений инвестиционного бизнеса и инвестиционного ритейла, но при этом решающими факторами успеха по-прежнему остаются доверие клиентов и эффективные коммуникации во всех каналах продаж.

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