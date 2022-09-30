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Где ловит: в каких местах волгоградцы отдыхают с удочкой

Телеком 30.09.2022 14:56
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30.09.2022 14:56


На 30% выросло количество рыбаков на берегах популярных рек Волгоградской области, по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав активность своих абонентов, на основе обезличенных больших данных.

Возглавил рейтинг самых популярных мест для рыбной ловли Верхний плес Цимлянского водохранилища, сюда приезжает в два раза больше любителей рыбалки, чем в регионе. Рукотворное море привлекает многообразием фауны: здесь можно поймать леща, сазана, судака и щуку. На втором месте оказались малые реки донского бассейна — Иловля, Чир и Лиска, где водятся голавль, серебряный карась, густера и сазан. Замыкает топ-3 Волгоградское водохранилище, куда приезжают за толстолобиками, сомами и плотвой. 

Рыболовство — важнейший промысел нашего региона. Не только волгоградцы ценят богатства местных рек и водохранилищ – к нам приезжают гости со всей страны, поэтому устойчивый интернет — одно из важных требований к месту рыбалки. Путешественники пользуются картами, чтобы выстроить в навигаторе маршрут, хвастаются уловом в соцсетях или коротают время с помощью гаджетов в ожидании клева. И мы стараемся соответствовать их запросам — непрерывно развиваем телеком-инфраструктуру и обеспечиваем устойчивое покрытие 4G у рек и водохранилищ, — говорит технический директор МегаФона в Волгоградской области Дмитрий Козьмин.

С начала года оператор увеличил емкость сети, модернизировав более двусот объектов связи в регионе. Работы прошли в Быковском, Дубовском, Иловлинском, Калачинском, Камышинском, Ольховском, Серафимовичском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Урюпинском и других районах.

Несмотря на то, что многие любят рыбалку за возможность отдохнуть от городской суеты, за снастями они не отказываются от гаджетов. Интернет-трафик вблизи рек и прудов за год вырос на 15% и составил около 5 петабайт. Этого хватит на 180 лет непрерывного просмотра программы «Моя рыбалка», которая доступна в онлайн-кинотеатре START.

Наиболее популярными месяцами для такого вида отдыха в Волгоградской области стали март и сентябрь, а вот с ноября по январь низкий сезон. Знаменитая волжская рыба интересует не только местных жителей. Около 20% рыбаков прибывают из других регионов, в прошлом году их было 14%. Чаще всего из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.  

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