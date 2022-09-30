Волгоградский инженер потеряла за минуту 4,5 миллиона рублей









Жертвой телефонного мошенника в Волгограде стала 53-летняя инженер, которая лишилась 4,5 миллиона рублей. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина ответила на звонок неизвестного мужчины, который представился ей работником фондовой биржи.

- Мужчина убедил потерпевшую вложить денежные средства в акции, пообещав быструю прибыль, - рассказали в главке. - Женщина перечислила на электронный кошелек якобы финансовой организации все свои сбережения.

Сразу после перевода денег лжеброкер перестал выходить на связь, а телефон заблокировал. Тогда женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и задержание преступника.



