Волгоградский инженер потеряла за минуту 4,5 миллиона рублей

Происшествия 30.09.2022 13:23
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30.09.2022 13:23
Жертвой телефонного мошенника в Волгограде стала 53-летняя инженер, которая лишилась 4,5 миллиона рублей. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина ответила на звонок неизвестного мужчины, который представился ей работником фондовой биржи.
- Мужчина убедил потерпевшую вложить денежные средства в акции, пообещав быструю прибыль, - рассказали в главке. - Женщина перечислила на электронный кошелек якобы финансовой организации все свои сбережения.
Сразу после перевода денег лжеброкер перестал выходить на связь, а телефон заблокировал. Тогда женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и задержание преступника.
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